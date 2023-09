Baldur's Gate 3: Asterion-Sprecher deutet großes, zwei Stunden langes Geheimnis an

Baldur's Gate 3: Zweistündiges Geheimnis irgendwo im Spiel versteckt

Noch mehr Geheimnisse sind zu erwarten

ist ein großes Spiel und bietet. Viele wurden bereits entdeckt, aber an der Schwertküste gibt es noch einige Mysterien aufzuklären. Eines ist sogar ziemlich umfangreich, wie jetzt derin einemandeutete.Bereits in der Vergangenheit hat sich Neil Newbon, der den bleichen und zuweilen recht arroganten Hochelf spricht,. Dabei gewährt er hin und wieder auch ein paar Hintergrundinfos, wie vor wenigen Wochen, als er einansprach.Details zu dem ominösenwollte Newbon leider während seines Livestreams nicht verraten, aber gab zumindest zu Worte, dass es recht umfangreich ist. Insgesamt seien es, die zum Zeitpunkt der Livestream-Aufnahme Ende August noch kein Spieler zu Gesicht bekommen hat. Auch viele andere wüssten nichts von dem Mysterium, wie Newbon weiter ausführt."Ich weiß sogar von etwas [einem Geheimnis], an das man nicht herankommt, es sei denn man macht etwas, von dem ich nicht glaube, dass es jemand herausfinden wird.[...] Man hat mir das im Vertrauen gesagt, und ich glaube, ich bin einer der wenigen, die das auch wissen", so Newbon auf seinem privaten Livestream-Kanal. Einen, wo man eventuell suchen müsste, wollte er nicht geben.Laut Newbon wird es aber irgendwann Spieler geben, die über die Szenen aus einem ganz bestimmten Grund stolpern werden. Ob dafür Astarion, also Newbons eigener Charakter, eine wichtige Rolle spielt, bleibt unklar. Es wäre aber vorstellbar, dass man seitens Larian deshalb dem Synchronsprecher dieseanvertraute.Das von Newbon angedeutete Geheimnis ist übrigens längst noch nicht das Ende der Fahnenstange. In Baldur's Gate 3 sind noch einige weitere Easter Eggs und Zwischensequenzen versteckt, die sich bislang den neugierigen Augen der Spielerschaft entzogen haben. Erst vor kurzem wurde auch eine entdeckt , allerdings nur mithilfe von Datamining. Wie diese tatsächlich im Spiel ausgelöst wird, ist noch nicht aufgeklärt worden.Falls ihr übrigens noch mehr von den Synchronsprechern des Larian-Rollenspiels sehen wollt, solltet ihr am heutigen Freitag, dem 22. September 2023, Abends Twitch einschalten. Dort trifft sich der