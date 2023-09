Baldur's Gate 3: 5 hilfreiche "Geheimtipps" aus der Community, die ihr vielleicht noch nicht kanntet

Baldur's Gate 3: Zauber ohne Rast wechseln? Schnelleres Würfeln? Und was hat es mit den Seilen auf sich?

Die Community teilt ihre besten „Life-Hacks“ für Baldur’s Gate 3

Mithat Larian nicht nur für eines der beliebtesten Spiele des Jahres gesorgt, sondern gleichermaßen einen fast schon endlosen Rollenspiel-Koloss zum Leben erweckt, in dem dieschier unbegrenzt scheinen.So kommt es, dass Spielern selbst nach zahllosen Stunden noch der eine oder andere mehr als nur nützlichegar nicht bewusst ist. Doch zum Glück hat sich rund um den gefeierten Titel eine hilfreiche Community gebildet, die nun ihre spannendstenmit uns teilt – und ein paar von ihnen wollen wir euch im Folgenden vorstellen.Dafür, dass ihr die bestenunter all den Möglichkeiten, die Larian uns in Baldur’s Gate 3 an die Hand gibt, womöglich auch nach etlichen Besuchen in Faerûn übersehen haben könntet, liefert Reddit-Nutzer redryder74 nun ein hervorragendes Beispiel. Erst nachfand er heraus, dass er bei Klassen, die über einverfügen, die jeweiligen Spells auch wechseln kann, ohne dabei zunächst eine lange Rast einlegen oder sogar einen Stufenanstieg verzeichnen zu müssen. Konkret funktioniert dies bei Paladinen, Klerikern, Magiern und Druiden.: Nachdem redryder74 der Community auf Reddit von seinem bahnbrechenden Fund „beichtete“, streckte diese im Gegenzug ihre helfende Hand in Form einiger weiterer nützlicher Tipps und Tricks aus, die durchaus wertvoll sein können. Innerhalb weniger Stunden fanden sich unter dem Post Tausende an Kommentaren wieder, in denen andere Spieler ihre erkenntnisreichen Entdeckungen mit den anderen Lesern teilten.Der Kommentar, der diefand, drehte sich rund um die, die wir in Baldur’s Gate 3 immer mal wieder in unser Inventar geschmissen bekommen. Der erste Gedanke dürfte bei den meisten Spielern derselbe sein: Wie kann ich den Strick möglichst geschickt einsetzen? Lassen sich damit womöglich Wände erklimmen oder kann man sich von einer schwindelerregenden Höhe aus sicher abseilen?: Im Gegensatz zum Pen&Paper-Vorbild, in welchem sich die Seile zum Klettern oder Fesseln nutzen lassen, kommen sie ihrer eigentlichen Funktion in Baldur’s Gate 3 leider nicht nach. Stattdessen gelten sie sogar als vergleichsweise wertloser Gegenstand, den ihr getrost ignorieren könnt. Die restlichen „Life-Hacks“ können sich aber trotzdem sehen lassen, beispielsweise solltet ihr euch bewusst sein, dass ihr denmit einem einfachen Handgriff massiv abkürzen könnt.So ist es nämlich möglich, mit einem simplenauf den Würfel dafür zu sorgen, dass ihr nicht erst quälend lange warten müsst, bis ihr das Ergebnis eures Wurfes sehen könnt. Bei einem ohnehin schon zeitintensiven Titel wie Baldur’s Gate 3 definitiv eine clevere Möglichkeit, etwas eurer kostbaren Spielzeit einzusparen, die ihr lieber an anderen Stellen investieren könnt.Außerdem gut zu wissen:undkönnt ihr auch mit einem geschossenen Pfeil auslösen. Dies klappt nicht nur zu Beginn ganz hervorragend, in späteren Teilen des Spiels wird es sogar essenziell, wenn ihr weiterkommen wollt.Eine ebenso hilfreiche Erkenntnis dürfte sein, dass ihr eurejederzeit per Knopfdruck beenden und über Runden gewirkte Zauber auch abbrechen könnt, wenn ihr sie gerade als hinderlich empfindet. Simple Beispiele finden sich in dem, der eure eigenen Charaktere womöglich an Aktionen hindert, aber auch Spells wie die schnittige, die in einem gewissen Radius über mehrere Spielzüge hinweg Schaden an allen, die sie durchqueren, verursacht, lassen sich abbrechen.Besonders spannend für Strategen ist auch ein weiterer Tipp: Seid ihr in einem Gefecht zuerst mit einem eurer Charaktere am Zug, müsst ihr dabei nicht der zunächst vorgeschlagenennachkommen, um eure Zauber zu wirken oder Aktionen auszuführen. So seid ihr also nicht gezwungen, zuerst mit eurem Spielercharakter anzugreifen, wenn ihr vorher viel lieber noch einen Weg mit Gales Eiszaubern für eure Feinde unzugänglich machen wollt. Apropos: Auch an anderer Stelle verraten wir euch, die ihr in keinem Tutorial finden werdet.Letztes aktuelles Video: Natures Power The Druids