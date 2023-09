Baldur's Gate 3: Magischer Spiegel - Patch 3 lässt euch das Aussehen eurer Charaktere ändern

Baldur’s Gate 3: Spieglein, Spieglein an der Wand – Patch 3 lässt euch endlich euer Aussehen anpassen





With Patch 3 comes the Magic Mirror, which lives in your camp and allows you to change your Tav’s appearance whenever you’d like!



💄 Change appearance, voice, pronouns

🧝‍♀️ Race & body type can’t be changed

🪞 Can’t alter Origins — they’re all *very* particular about their hair pic.twitter.com/fZo4LOOCLO



— Larian Studios (@larianstudios) September 21, 2023

Mit dem heute erschienenenfürerfüllen die Entwickler vonvielen Spielern einen Wunsch, der sich bereits seit dem Release des Rollenspiels klar und deutlich herauskristallisiert hat. So wird eineingeführt, das euch euren Charakter von Grund auf verändern lässt.Damit ist keineswegs eine Anpassung eurer Fähigkeiten oder gar eurer Klasse gemeint. Viel eher gestattet es euch der dritte Patch, daseures Charakters nach Belieben zu verändern, selbst, wenn ihr bereits weiter in der Story fortgeschritten seid. Zuvor war dies nicht möglich, allerdings gelten auch jetzt ein paar, denen ihr unterliegt.Für viele Spieler dürfte es einem Albtraum geglichen haben, in einem Titel wie Baldur’s Gate 3, der mit solch einem, was das Aussehen des eigenen Charakters betrifft, daherkommt, jenes im späteren Verlauf des Spiels nicht mehr verändern zu können. Wer sich nach einigen in Faerûn verbrachten Stunden gedacht hat, eine andere Augenfarbe würde vielleicht viel besser zum hübschen Heldengesicht passen, musste bisher in den sauren Apfel beißen und einen völlig neuen Charakter erstellen. ZumindestWie die Entwickler von Larian bekanntgeben, wird es mit Patch 3 endlich möglich sein, den Look eurer Spielfigur anzupassen. Dafür stellt man euch denin euer, an dem ihr sowohl die Äußerlichkeiten als auch Stimme und Pronomen beliebig oft individualisieren könnt. Einigegelten dabei aber trotzdem.So ist es beispielsweise nicht möglich, denim Nachgang noch einmal zu verändern. Ebenso habt ihr keine Wahl, euch später für ein andereszu entscheiden, da die Entscheidung bereits zu Beginn Einfluss auf den weiteren Spielverlauf nimmt. Außerdem dürft ihr nur an eurer eigenen Optik Hand anlegen – die eurerbleibt bestehen.Eigentlich war der Release von Patch 3 bereits für den 21. September geplant, allerdings nahm sich Larian nun ein wenig mehr Zeit, letzte Falten auszubügeln und einige Tests durchzuführen. Bei dem Update handelt es sich umseiner Art, seitvor wenigen Wochen ihre Veröffentlichung feiern durfte. Wie gut sich der RPG-Hit des Jahres, den auch wirin höchsten Tönen lobten,noch einmal ganz genau.Letztes aktuelles Video: Natures Power The Druids