Baldur's Gate 3: Larian zeigt die beliebtesten Multiclass-Builds im Überblick

Baldur’s Gate 3: Die populärsten Multiclass-Builds im offiziellen Ranking

1. Schurke und Waldläufer

2. Barbar und Kämpfer

3. Barbar und Paladin

4. Kleriker und Paladin

5. Kämpfer und Paladin

6. Paladin und Hexenmeister

7. Hexenmeister und Paladin

8. Hexenmeister und Zauberer

9. Magier und Zauberer

10. Schurke und Kämpfer

11. Kämpfer und Barbar

12. Schurke und Barde

13. Zauberer und Hexenmeister

14. Paladin und Kämpfer

15. Schurke und Mönch

16. Paladin und Zauberer

17. Waldläufer und Schurke

18. Zauberer und Paladin

19. Kämpfer und Hexenmeister

Lasst euch von Larian inspirieren

Trotz seines Releases vor einigen Wochen wird es innie langweilig. Dafür sorgen die Entwickler nicht nur mit der zahllose Spielstunden bietenden, spannungsvoll inszenierten Story des Riesen-RPGs, sondern auch den, die ihr habt, eurenhinsichtlich seinerzuWährend euch schon mit nur einer Klasse gleich mehrere Optionen, was die Zauber und Aktionen eures Helden anbelangt, an die Hand gegeben werden, wird es aber erst so richtig interessant, wenn ihr zwei Klassen miteinander kombiniert. Die beliebtesten, mächtigsten und ausgefallenstenstellt Larian euch nun einmal genauer vor.Schon vor dem vollständigen Release von Baldur’s Gate 3 tauschten sich die Spieler über ihre bevorzugten Klassenkombinationen in den Foren von Reddit und Co. aus. Die eingefleischten-Fans hatten dabei natürlich konkrete Vorstellungen, welche Multiclass-Builds wohl die besten in Larians Rollenspiel-Epos sein würden. Nun geben die Entwickler im Rahmen eines, das sie im PlayStation Blog veröffentlicht haben, selbst Auskunft darüber, welche von ihnen wirklich gut ankommen:Als klarerkristallisiert sich dabei die Mischung ausundheraus – ein Multiclass-Build, der sich diedes Schurken zu Nutze macht und sie mit dendes Waldläufers vereint. Dicht darauf folgt die Kombination ausund, die mit besonders vielzu glänzen weiß.Danach folgt eine ganze Reihe aus Klassenkombis, die sich die Fähigkeiten desaneignen, die mit denen eines Hexenmeisters, eines Klerikers oder weiteren in Verbindung gesetzt werden. Doch bei, die mit ganzendaherkommen, aus denen ihr wählen könnt, ist noch jede Menge Platz für die verschiedensten Variationen. Ein paar besondersnimmt Larian einmal etwas genauer unter die Lupe.Im zweiten Teil des Blog-Eintrages wollen die Entwickler einen Blick auf „einige der spannendsten und nochwerfen, mit denen unsere geschätzten Designer euch dazu inspirieren möchten, euren eigenen Spielstil in Baldur’s Gate 3 zum Ausdruck zu bringen.“, wie es ganz konkret heißt.Gesagt, getan: Als erstes legt man euch denans Herz, der mit demarbeitet. Auch die Kombination auskönnen die Entwickler von Baldur’s Gate nur empfehlen, wenn ihr mit vielen kleinen, unbewaffneten Angriffen in jeder Runde euren Spaß findet., die als zweite Klasse denwählen, tun gut daran, sich auf den stapelbarenzu fokussieren und so für ein leuchtendes Effektfeuerwerk zu sorgen.Doch auch dieund diestellen eine „perfekte Kombination“ dar, wie man im Blog verrät. Beide Klassen ergänzen sich hervorragend und ihr könnt es gleich mit ganzen Horden von Gegnern im Alleingang aufnehmen. Wagt ihr einen Abstecher in die-Klasse, könnt ihr sogar noch zusätzlich den Bärenbegleiter auf das Schlachtfeld schicken.Zu guter Letzt empfiehlt Larian noch den– eine naheliegende Kombination ausund, die von ihrer gegenseitigen Synergie profitieren. Bewegt ihr euch letzten Endes noch einmal in die Richtung des, könnt ihr sogar eine zusätzliche Aktion in einem Zug ausführen, während euch die Wahl deseine weitere Bonusaktion beschert. Benötigt ihr ein paar ganz, helfen wir euch an anderer Stelle auf die Sprünge., die Spielern selbst nach etlichen Stunden in Faerûn noch weiterhelfen können, wollen wir euch ebenfalls nicht vorenthalten.Letztes aktuelles Video: Natures Power The Druids