Baldur's Gate 3: Fan entwickelt eine Mod, die vor ungewünschten Situationen im RPG schützt

Der Creator empfielt diese Version Spielern, die schon mehrere Durchläufe von Baldur?s Gate 3 hinter sich haben und auf eine bestimmte Situation pokern würden.

Jupp. Wenn man ums Verrecken 100%-en will und nicht diese eine, total bizarre und gut versteckte Achievement riskieren möchte. In dem Kontext ist das schon ein nützliches Werkzeug, keine Frage.Ansonsten ... *shudder* ... nee, wirklich nicht. Die besten Momente haben sich immer dann ergeben, wenn man mit einer unerwünschten Situation weitergespielt und dann versucht noch irgendwas Rettbares in dieser verkorksten Situation zu finden. Man lernt das vor allem beim Pen & Paper. Nicht das vom DM vorgebene Ziel ist wichtig, sondern das, was unterwegs alles an Chaos passiert, weil man dem DM mal wieder nicht richtig zugehört hat