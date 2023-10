Baldur's Gate 3: NPC-Katze kriegt das Fell wieder abgezogen

Baldur’s Gate 3: Arrogantes Fellknäuel passt wohl doch nicht

Wie heißt es so schön: Hunde haben Besitzer, Katzen haben Personal. Oder sogar Untertanen, wenn es nach dem verwöhnten Kater Seine Mäjestät ingeht. Entwicklerstudio Larian hatte diesen kürzlich optisch neu verpackt, um ihn von einer anderen NPC-Katze besser abzugrenzen.Zudem wollte man ihn ein vornehmeres, wenn nicht gar wahrlich königliches Äußeres geben. Doch da gab es einen Aufschrei der Fans: Sie liebten ihren kleinen, kratzbürstigen Seine Majestät alsSeine Majestät ist ein stolzer, aber scheuer Kater, den ihr im Last Light Inn in antreffen könnt. Nach dem Patch 3.0 zu Baldur’s Gate 3, der am 22. September veröffentlicht wurde, präsentierte sich der verwöhnte Kater als. „Das Erscheinungsbild von Seine Majestät passt nun zu seinem Namen und seinem Verhalten“, schrieb Larian Studios damals in seinen Patch Notes.„Zisch! Ich sage: Zisch!“, wirft er euch entgegen, wenn ihr ihm mit dem Zauber „Mit Tieren sprechen“ eure Aufwartung macht – und er klingt dabei. „Dies ist mein Territorium. Und du dringst hier ein!“Doch scheinbar waren die Spieler der Meinung, dass die vorherige, fiese nackte Erscheinungsform doch sehr viel passender für den arroganten Vierbeiner war, daher machte Larian in einem Hotfix die. „Wir haben Seine Majestät rasiert; er ist nun wieder eine Sphinx-Katze.“ Stattdessen wurde die Augenfarbe von Stahlklaue, einer anderen Sphinx, die ihr am Moonrise Tower treffen könnt, angepasst, sodass diese beiden Katzen sich besser voneinander unterscheiden.Neben Updates und Patches bekommt dasauch fleißig Mods spendiert. Eine davon warnt euch vor Fehlern. Wie ihr diese vermeintliche Hilfestellung in