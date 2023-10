Baldur's Gate 3: Schauspieler erstellen eigene Playlists für Astarion, Karlach, Gale, Halsin und Dammon

Baldur’s Gate 3: Diese Musik hören die Figuren

Die Schauspieler hinter manchen Figuren aushaben offenbar beschlossen, ihre Verbindung zu ihren Charakteren musikalisch zu vertiefen. So haben sie, passend zu ihren Rollen, überlegt, wer welche Musik hören würde – understellt.Vermutlich steckt kein menschliches Wesen tiefer in den jeweiligen Rollen von, weshalb niemand besser fürs Kuratieren einer passenden Playlist geeignet ist, als die Schauspieler selbst. Die geben ihren Fans jetzt einiges auf die Ohren: Die Abspielliste von Neil Newborn, der hinter Astarion steckt, geht fast zehn Stunden, die anderen etwa zwei bis vier.Die passende Musik zu einigen Figuren in Baldur’s Gate 3 hat die Website Polygon kürzlich zusammengetragen. Manche der Playlists existieren schon seit dem Early Access, andere kamen erst vor ein paar Tagen dazu. Wir fassen den, kuratiert vom jeweiligen Schauspieler, für euch zusammen:scheint seine Rolle als Astarion sehr zu lieben, wie man auch schon. Darin spielt er, gemeinsam mit einem Freund, Baldur’s Gate 3. Jetzt kam ihm die Idee, eine Playlist für den von ihn verkörperten Vampir zu erstellen. Was würde Astarion wohl für Bands hören, welche Alben gefielen ihm? Genau das hat er sich gefragt.Angefangen hat er damit auf Spotify bereits Ende 2022, was die Länge von knapperklärt – 138 Songs befinden sich in der Liste. Musikalisch wechselt er dabei zwischen düsteren Rock-Klassikern, die teilweise 60 Jahre alt sind und dynamischen, modernen Pop-Songs, etwa von Lady Gaga. Dazwischen wieder Altes und Ruhiges von David Bowie, abgelöst von lautem Rock von The Pretty Reckless oder, etwas klassischer, ACDC. Die gewählten Songs untermalen offenbar dieund entwirren seine unterschiedlichen Ansichten, die sich auf den ersten Blick widersprechen, dann aber doch ganz gut zusammenpassen.Karlach, also die Schauspielerin, zeigte sich auf Twitter angetan von der Idee ihres Kollegen und erstellte ebenfalls eine Playlist für ihre Figur. Sie begann erst vor einer Woche, weshalb ihre Auswahl deutlich kürzer ausfällt und gerade mal 29 Songs umfasst.Bei den Interpreten wählt sie für ihre feurige Barbarin Karlach größtenteils, der schon einige Jahre auf dem Buckel hat: Motörhead, Led Zeppelin, Van Halen. Auch etwas Metal, aber auch HipHop ist dazwischen, was die Auswahl sehr abwechslungsreich macht. Obendrauf kommen Lieder, die sich thematisch, wie etwa Firestarter von The Prodigy und Chandelier von Sia. Vermutlich Songs, die Karlach ebenfalls hinzufügen würde, da sie ihre Situation häufig mit Humor nimmt.Der Druide Halsin bekommt von seinem Schauspielerebenfalls passende Musik verpasst. Allerdings fällt seine Playlist mit rund einer Stunde deutlich kürzer aus als der Rest. Er erstellte seine Übersicht mit Apple Music, doch Fans übertrugen sie zeitnah auf Spotify, weshalb sie von einem Nutzer namens emahriel und nicht von Jones selbst stammt.Halsins Liste ist eher wie ein Album aufgebaut, umrahmt von M83s LP „Hurry Up, We’re Dreaming“ – Sie beginnt mit einem Song darauf und endet mit dem Outro. Dazwischen erklingt größtenteils, doch auch ein Song von ABBA ist dabei. Mit „The Impossible Dream“ von Andy Williams ist auch ein hochtrabendes Stück dabei, woraufhin Guns N’ Roses, die danach erklingen, ein starkes Gegenstück darstellen.alias Gale of Waterdeep sprang auf den Zug auf und verpasste seiner Rolle die passende Musik. Gale hört, zumindest nach Downies Einschätzung, eine, wobei sein Geschmack zu großen Teilen im Pop angesiedelt ist.SehrLieder der 1970er Jahre gepaart mit hippen Titeln der heutigen Zeit – So verbindet Gale Fleetwood Mac, Hozier, , The Beatles, Florence + The Machine mit The Doors und Bob Dylan, wobei sich die Übersicht vom Genre her meistens in Richtung Indie befindet. Auchsind anscheinend dabei, wie beispielsweise „99 Luftballons“ von Nena.Dammon, obwohl er nicht zu den Hauptfiguren in Baldur’s Gate 3 gehört, wird ebenfalls eine Playlist auf Spotify verpasst. Falls ihr euch nicht genau erinnert: Es handelt sich bei dem Charakter um den, der Karlach mit ihrem infernalen Eisen hilft. Schauspielererstellte die Liste nicht für seinen Charakter selbst, sondern stellt damit diedar. „Für meine Geliebte Karlach. Ich höre diese Musik während der Arbeit und denke darüber nach, wie ich unsere Liebe verstärken kann“, steht in der Beschreibung.Die Stücke handeln natürlich alle von der, eines kitschiger als das andere, gepaart mit ein paar Klassikern. Zudem stammen sie fast alle aus den 1970er und 80er Jahren, dabei sind Interpreten wie etwa Al Green, Aretha Franklin, Stevie Wonder und Barry White.Welche Playlist gefällt euch bisher am besten? Schreibt uns gerne einen Kommentar. Ob zeitnah nochfür Schattenherz, die Erzählerin, Wyll oder Lae’zel folgen, bleibt abzusehen, wäre aber spannend. Fans haben außerdem gerade eine Mod entwickelt, die euch