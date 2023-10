Baldur's Gate 3: Einmal als Goblin spielen - eine Mod macht's möglich

Baldur's Gate 3: Goblins mit individuellen Gesichtern und Fähigkeiten

Als gäbe es innicht genügend Möglichkeiten, wie ihr eure wertvolle Zeit im Charaktereditor verschwenden könnt, fügt eine neue Mod noch eine weitere hinzu. Sie lässt euch nämlich in die Haut einer ganz neuen Rasse schlüpfen.Wem es also nicht ausreicht, als Githyanki, Halb-Elf oder Tiefling durch die Lande von Faerûn zu reisen, kann die Welt aus einer anderen Perspektive genießen. Modder Tripsadin hat dafür, die euch nicht nur das Erscheinungsbild dieser Rasse verleiht, sondern auch spezifische Fähigkeiten.So könnt ihr in der Mod zu Baldur’s Gate 3 erstmals einen Goblin spielen. Dieses klein gewachsene Volk – etwa so groß wie Gnome – lebt für gewöhnlich in Höhlen und hat den schlechten Ruf,zu sein. Wenn ihr euch trotzdem in die Rolle eines dieser garstigen Wesen begeben wollt, bekommt ihr als Rassenboni zum einen die Fey-Abstammung, die euch Immunität gegen Schlafeffekte und Vorteile gegen Zauber verleiht, sowie eine verstärkte Sicht im Dunkeln.Tripsadin hat in der Mod, die den Namen „Whispers of the Fey – Goblins Race“ trägt, auch die Fähigkeiten „Flinke Flucht“ und „Zorn der Kleinen“ hinzugefügt. Mit Ersterer könnt ihr die Aktionen Zurückziehen oderausführen; Zweitere ist eine Attacke bei der ihr jedem Gegner, der größer ist als ihr, zusätzlichen Schaden verursacht, wobei die Höhe des Schadens von seiner Körpergröße abhängt.Die Gesichter der Goblins sind von Tripsadin selbst erstellt und verleihen euch somit eine sehr. Leider gibt es natürlich keine rassenspezifischen Dialoge, die bei anderen Völkern für interessante Gesprächsoptionen sorgen; eine interessante Alternative, das Spiel noch einmal aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, ist die Mod aber allemal.Um „“ zu nutzen, benötigt ihr zunächst den BG3 Mod Manager sowie die Mod ImprovedUI. Wenn ihr eine Mod haben möchtet, die euch vor potenziell, dann wird euch auch damit geholfen.