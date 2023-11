Baldur's Gate 3: Das "Ultimative Spiel des Jahres" und noch mehr Preise für das Rollenspiel

Baldur's Gate 3 ist das "Ultimative Spiel des Jahres" – und noch mehr Preise

In einem Jahr voller Blockbuster und Indie-Highlights ist es gewiss nicht einfach, daszu finden. Oder etwa doch? Bei dengab es zumindest einen glasklarenund der hießSeit 1983 werden die Golden Joystick Awards jährlich in Großbritannien vergeben und gehören neben denzu den populäreren Preisverleihungen rund um Videospiele. In der nunmehr 40-jährigen Geschichte hat es aber noch nie einen solchgegeben, wie es in diesem Jahr der Fall gewesen ist.Insgesamt 20 Spiele nominierte die Jury der Golden Joystick Awards für den wichtigsten Preis, den, darunterund noch einige mehr. Schlussendlich konnte sich aber Baldur's Gate 3 imgegen die knallharte Konkurrenz durchsetzen. Das Highlight war aber nicht der einzige Preis, den das Rollenspiel aus dem Hause Larian an diesem Abend abräumen konnte.Zusätzlich zum UGOTY-Preis sicherten sich Baldur's Gate 3 und die Larian Studios außerdem den Sieg in den Kategorien:(Beste Erzählung),(Bestes Visuelles Design),(Studio des Jahres),(Beste Spiele-Community) und(PC Spiel des Jahres). Darüber hinaus erhielt Neil Newbon, der den Charakter Astarion im Rollenspiel-Epos spielt, einen Preis für, sprich für die beste Nebenrolle. Oder anders ausgedrückt: In jeder Kategorie, in der Baldur's Gate 3 nominiert war, nahm man auch den Sieg mit nach Hause.Abseits des belgischen Rollenspiel-Hits wurden im Rahmen der Golden Joystick Awards aber auch noch ein paar andere Spiele ausgezeichnet. So erhielt etwaden Preis für das, während Ben Starr, der Clive Rosfield im Square Enix-Abenteuer spricht, den Award für denmit nach Hause nehmen konnte. Daswurde wiederumundkonnte sich derweil densichern. Die komplette Liste aller Gewinner findet ihr bei den englischsprachigen Kollegen von gamesradar Um den Bogen zurück zu Baldur's Gate 3 zu schlagen: Larians Meisterwerk tritt mit seinem Sieg in die Fußstapfen von, welches 2022 ebenfalls zum Ultimativen Spiel des Jahres ausgezeichnet wurde. Das könnte für das belgische Studio ein gutes Omen sein, denn nur wenige Wochen später wurde