Baldur's Gate 3: Entwickler zeigt Fortschritte bei der Performance auf Xbox Series S

Baldur’s Gate 3: Xbox-Release rückt näher





Got a nice present from our engineers. Ensuring memory is well under control and having buffer for peaks was the main thing holding us back I think this will benefit all platforms too. Still some work left but very close now. pic.twitter.com/xvtUDPFebo



— Swen Vincke @where? (@LarAtLarian) November 8, 2023

Die Xbox-Version vonlässt weiterhin auf sich warten, aber letztendlich könnten alle davon profitieren. Die Arbeiten daran zeigen Fortschritte, insbesondere in Bezug auf die Optimierung.Auf PC und Playstation ist das populäre Rollenspiel bereits erschienen, doch derverzögert sich. Im August hat es, mehr dazu erfahrt ihr hier.Swen Vincke, Gründer und CEO von Larian Studios, veröffentlichte kürzlich Screenshots auf Twitter, die den aktuellen Fortschritt verdeutlichen. Er geht zwar nicht ins Detail, aber Bilder zeigen, dass die Nutzung vonwurde, wodurch das Spiel besser auf der Konsole läuft. Dadurch könnten, so Vincke, auch die anderen Plattformen profitieren.In seinem Tweet sind zweizu sehen, die die Techniker des Studios ihm zukommen ließen. Einer zeigte benötigten RAM, der andere VRAM auf der Series S –bei beiden fällt der Graph am Ende stark ab, es wird also weniger Leistung benötigt.„Es ist noch einiges zu tun, aber wir sind nah dran“, schreibt der CEO am Ende des Tweets. Ein konkretesfür Baldur's Gate 3 auf der Xbox steht nach wie vor aus, obwohl zuvor spekuliert wurde, dass es im Dezember veröffentlicht werden könnte: Ein Leak nennt den 6. Dezember als mögliches Datum, wie die Website Exputer berichtet. Die Information ist natürlich mit Vorsicht zu genießen, da der Termin nicht von Larian Studios bestätigt ist.Ob das Rollenspiel es also 2023 noch auf die letzte geplante Plattform schafft, ist relativ unklar. Spieler sind jedenfalls begeistert, weshalb es. Auchfiel sehr positiv aus.