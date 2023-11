Baldur's Gate 3: Ankündigung für physische Version und Xbox-Fassung angedeutet

Baldur's Gate 3: Physische Version und Xbox-Fassung angeteasert





Die Larian Studios hatten gestern gleich acht Gründe zum Feiern, denn genau so viele Nominierungen konnte ihr Babybeieinheimsen.Neben der wohl wichtigsten Kategorie alserkämpfte sich das Vorzeige-Rollenspiel auch Nominierungen als bester Multiplayer, beste Musik und beste Game Direction. In welchen Bereichen man dann auch gewinnt, bleibt abzuwarten. Fans dürfen sich aber schon einmal auf die nächsten Tage und einefreuen.In einem Tweet teilten die Larian Studios dieund wiesen auf die Möglichkeit zum Abstimmen hin, schließlich sollen daraus am Ende auch tatsächlich gewonnene Preise werden, wenn es nach den Baldur's Gate 3-Machern geht. Die Entwickler beenden den Social Media-Beitrag dann aber noch mit einem Hinweis, dersein dürfte.„Xbox-Fans und Fans von physischen Medien, behaltet diesen Ort im Auge für eine formelle Ankündigung. Es wird eine geschäftige Woche“, schreibt man und deutet damit gleich zwei Dinge an. Zum einen natürlich, auf die Spieler der Microsoft-Konsole schon ein bisschen länger warten und von der man im August bestätigte,Zum anderen die, denn aktuell existiert das Spiel nur digital, auch wenn in Japan Anfang Dezember das Rollenspiel in den Regalen zu finden sein wird. Offenbar dürfen wir aber auch hier im Westen mit einem physischen Release rechnen, wenn man in die Worte der Larian Studios nicht zu viel hinein interpretiert. Bis es soweit ist, könnt ihr euch