Baldur's Gate 3: Cinematic Animation Lead Jim Southworth ist verstorben

Baldur's Gate 3: Larian trauert um Jim Southworth





We are sad to announce the passing of Jim Southworth, our Cinematic Animation lead.



Jim cared deeply about his team, and the results shone through in their work. He loved making games, and we loved making them with him. We're all going to miss him.



— Larian Studios (@larianstudios) November 13, 2023

Die, die in diesem Jahr miteines der erfolgreichsten Spiele veröffentlicht haben, vermelden einen schmerzhaften Verlust: Der Cinematic Animation Lead des Studios,, istNeben einer riesigen Story, einer vielschichtigen Welt und spannenden Charakteren sind es auch die, die Baldur's Gate 3 zu einem echten Erlebnis machen. Verantwortlich dafür war Southworth, der als Animation Lead das entsprechende Team bei den Larian Studios leitete und damitAm 13. November 2023, kurz, veröffentlichte Larian via Twitter die Meldung, dass Jim Southworth verstorben ist. "Jim kümmerte sich sehr um sein Team, und das Ergebnis spiegelte sich in ihrer Arbeit wider. Er liebte es, Spiele zu entwickeln, und wir liebten es, sie mit ihm zu entwickeln. Wir werden ihn alle vermissen", heißt es in der Nachricht weiter.Seit 2019 war Southworth in die Entwicklung von Baldur's Gate 3 involviert, allerdings zu dem Zeitpunkt noch über die Auftragsfirma Turbulenz Limimited. 2021 wechselte er dann fest in das Team der Larian Studios und übernahm die. Bevor er jedoch an dem erfolgreichen Rollenspiel beteiligt war, arbeitete er jahrelang für das PlayStation London Studio an verschiedenen Eye Toy-Projekten. Darüber hinaus war er zudem der Art Lead für das Online-Rollenspiel, welches 2018 veröffentlicht wurde.Baldur's Gate 3 dürfte seine bislang erfolgreichste Tätigkeit gewesen sein, die nicht so schnell in Vergessenheit geraten wird. Auf Twitter sprechen unzählige Spieler und (Ex-)Kollegen ihr Beileid aus und, dass sie Jim sowie seine Arbeit stets in Erinnerung behalten werden.