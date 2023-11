Baldur's Gate 3: Nächstes Larian-Spiel wird Grenzen sprengen

Baldur’s Gate 3: Wenn ein Nischen-PRG große Wellen schlägt





This is a real honor, especially in a year with so many releases. Seeing our little “niche rpg” make such waves is very motivating. I wish I could tell you about our next big game but this is really encouraging us to ensure it pushes many boundaries. I’m very excited about it. https://t.co/b6fBssUF7n



— Swen Vincke @where? (@LarAtLarian) November 14, 2023

Beim belgischen Entwicklerstudio Larian dürften dieser Tage die Korken knallen. Deren hoch gelobtes Spielwurde bei den Nominierungen zu den diesjährigen Game Awards reichlich bedacht.Insgesamt acht Mal können sich die Entwickler Hoffnungen auf eine Auszeichnung machen, neben beste Game-Regie, bester Soundtrack und beste Schauspiel-Performance – durch Astarion-Darsteller Neil Newbon – geht das Spiel auchals einer der Favoriten ins Rennen.Larians CEO Swen Vincke zeigt sich in einem Tweetfür Baldur's Gate 3. „Das ist wirklich eine Ehre, besonders in einem Jahr mit so vielen Spieleerscheinungen.“ Tatsächlich hatte es das Jahr 2023 gut mit uns Gamern gemeint, wenn es zuvor heiß erwartete Titel wieodernicht einmal zu einer Nominierung zum Game of the Year schaffen.„Zu sehen, wie unser ‚Nischen-RPG‘ solche Wellen schlägt, ist wirklich motivierend“, schreibt Vincke weiter und sieht sein Studio anscheinend gut vorbereitet,. „Ich wünschte, ich könnte euch jetzt schon von unserem nächsten großen Spiel erzählen; wir sind wirklich ermutigt, dafür zu sorgen, dass es viele Grenzen sprengen wird.“Der größte Konkurrent von Baldur’s Gate 3, die begehrte Spiel des Jahres-Trophäe mit nach Hause zu nehmen, dürftesein. Beide Titel habenbei Metacritic . Beim User-Score liegt Larians RPG jedoch mit einem Schnitt von 8,9 vor Nintendos Adventure mit 8,3 – und die Game Awards sind schließlich ein Publikumspreis.Währenddas Spiel genießen können,weiter auf sich warten. Allerdings dürfen sichschon einmal freuen.