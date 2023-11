Baldur's Gate 3: Physische Deluxe Edition für PC, PS5 und Xbox Series X | S angekündigt

Baldur's Gate 3: Die physische Deluxe Edition im Überblick





Darauf haben viele Spieler gewartet, jetzt wurden ihre Wünsche erhört: Die Larian Studios haben dievonangekündigt. Die erscheint im kommenden Jahr und ist ein, welches vor allem Sammler begeistern dürfte.Bislang gibt es nämlich Baldur's Gate 3 lediglich in einer digitalen Version für den PC und die PlayStation 5., aber bis jetzt noch nicht veröffentlicht. Das wird sich aber voraussichtlich noch in diesem Jahr ändern. Auf die physische Deluxe Edition muss hingegen etwas länger gewartet werden., enthüllte Larian die Deluxe Edition von Baldur's Gate 3 auf Twitter. Das Paket wirdkosten und erscheint sowohl für denals auch für dieund. Im Falle der PC-Version erhaltet ihr in der Verpackung einen Steam-Key, während auf den Konsolen entwederoderenthalten sind. Eine Internetverbindung wird für die Disc-Version übrigens nicht benötigt, es sei denn, ihr wollt in Zukunft die weiteren Updates herunterladen.Die Deluxe Edition enthält jedoch nicht nur Baldur's Gate 3, sondern noch jede Menge weitere Extras. Im Detail könnt ihr euch aufeinstellen:Es gibt nur zwei kleine Haken: Zum einen gibt es noch keinen genauen Releasetermin für die Deluxe Edition von Baldur's Gate 3. Laut Larian ist der Plan, sie. Darüber hinaus gibt es die physische Version, wie zuvor bereits die teurere Collector's Edition, nur im Merch-Store von Larian zu erwerben.Wenn ihr hingegen wissen wollt, ob sich das Rollenspiel überhaupt lohnt, dann erfahrt ihr mehr dazu