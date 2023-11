Baldur's Gate 3: Larian warnt vorm Kauf bei Scalpern, Nachschub soll kommen

Baldur's Gate 3: Macht euch keinen Stress, die physische Version ist nicht limitiert





Just FYI the Deluxe Edition is *not* a limited edition and stock is holding steady, with more waves being prepared within the Q1 2024 shipping window, so if you see them online being resold based on confirmed preorders at higher prices, skip it. There won’t be stock scarcity.



— Very AFK (@Cromwelp) November 21, 2023

Erst vor Kurzem hatten die Larian Studios nach einigen Andeutungen endlich die physische Version vonenthüllte, da war das gute Stück auch schon wieder ausverkauft.Offenbar haben sich aber nicht nur treue Fans und potenzielle Interessenten diemit zahlreichen Extras gesichert, sondern auch einige gierige Scalper, die das begehrte Spiel nun für viel Geld weiterverkaufen wollen. Um das zu verhindern, sprach der Publishing-Director des Studios nunaus, damit ihr den Resellern euer Geld nicht in den Rachen werft.Michael Douse, der Director of Publishing bei den belgischen, scheint bei seiner Arbeit über die Angebote der Scalper gestoßen zu sein, die offenbar mit daran schuld sind, dass die physische Version von Baldur's Gate 3 derartschnell ausverkauft war. Wer deshalb schon besorgt auf die Unsummen schaut, die die Wiederverkäufer verlangen,„Nur für eure Information: Die Deluxe-Edition istund der Lagerbestand bleibt beständig, während innerhalb des Versandfensters im ersten Quartal 2024 weitere Wellen vorbereitet werden. Wenn ihr also online seht, dass sie jemand basierend auf bestätigen Vorbestellungen für einen höheren Preis verkauft, ignoriert das. Es wirdgeben.“„Wir haben ein Minimum bestellt, aber an dem sind wir schon am ersten Tag vorbeigeschossen und der Versandtermin im ersten Quartal erlaubt uns einfach, die Größen der Wellen zu erhöhen, ohne den Versandtermin zu sabotieren. Daher erwarten wir keine Probleme innerhalb dieses viermonatigen Puffer-Fensters. Seltsam organisiert, wenn man bedenkt, dass wir verantwortlich sind.“Während ihr darauf wartet, dass derwird, könnt ihr euch noch einmalgenauer anschauen. Auch ein anderes Rollenspiel bietet für Sammler nun eine neue Möglichkeit zum Zuschlagen:, die denenthält underscheint.