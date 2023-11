Baldur's Gate 3: Diese 5 Spiele von 2023 will ich unbedingt noch nachholen

#1: Pizza Tower

Release: 26. Januar 2023

26. Januar 2023 Entwickler: Tour de Pizza

Tour de Pizza Plattformen: PC

#2: Octopath Traveler 2

Release: 24. Februar 2023

24. Februar 2023 Entwickler: Square Enix

Square Enix Plattformen: PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S

#3: Ravenlok

Release: 4. Mai 2023

4. Mai 2023 Entwickler: Cococucumber

Cococucumber Plattformen: PC, Xbox One, Xbox Series X | S

#4: Baldur's Gate 3

Release: 3. August 2023

3. August 2023 Entwickler: Larian Studios

Larian Studios Plattformen: PC, PlayStation 5, Xbox Series X | S

#5: Slay the Princess

Release: 23. Oktober 2023

23. Oktober 2023 Entwickler: Black Tabby Games

Black Tabby Games Plattformen: PC

Daswar voll, proppenvoll sogar. Jeden Monat haben sich mehrere AAA-Titel eine Marketing-Schlammschlacht geliefert, während dutzende, ja hunderte Indies um meine Aufmerksamkeit buhlten.Leider hat ein Tag nur 24 Stunden, ein Monat nur vier Wochen und ein Jahr nur zwölf Monate – selbst als Spieleredakteur bleiben daauf der Strecke. Beitut mir das besonders leid, weshalb sie auf meinem Pile of Shame auch noch ungekauft ganz nach oben rücken. Die folgende Liste ist mein Weg, den untergegangenen Titeln Tribut zu zollen und sie gleichzeitig euch ans Herz zu legen – damit ihr sie dann genau wie ich baldmöglichst nachholen könnt., die mit ihrem grotesk-körnigen Artstyle vermutlich in MS Paint gezeichnet worden sind und von einem Soundtrack angeheizt werden, der mehr Feuer besitzt als ein Holzsteinofen auf Höchststufe:ist ein wilder Ritt. Der geistige Nachfolger zu den-Spielen macht keine Kompromisse, lässt seine ungehobelte Ästhetik wie fettiger Käse durch den Bildschirm tropfen und mir das Wasser im Mund zusammenlaufen.Denn gerade das macht Pizza Tower so charmant: Es ist einzigartig, abgedreht und verspricht ein, das ich so noch nicht gekostet habe. Protagonist Peppino Spaghetti erleidet angesichts des hohen Tempos, mit dem er von Plattform zu Plattform jagt und dabei lebende Zutaten sammelt, nur um am Ende des Levels genauso schnell wieder zum Anfang zurückzusprinten, regelmäßig einen Nervenzusammenbruch –Auf dem Papier machteigentlich dasselbe wie sein Vorgänger:mit viel Liebe zum Detail, ein rundenbasiertes Kampfsystem mit einzigartiger Break-Mechanik und, deren Geschichten ich nach Belieben einzeln erleben kann, die aber nach und nach zu einem großen Ganzen zusammenlaufen sollen – Betonung auf „sollen“. Gerade der letzte Aspekt wurde bei Octopath Traveler seinerzeit viel kritisiert, und es ist nicht der einzige, den der Nachfolger nun besser zu machen scheint.Dass es das Rollenspiel auf diese Liste geschafft hat, liegt aber nicht nur an meiner Affinität für die Optik, wegen der ich letztes Jahr die Neuauflage von Live A Live sehr genossen habe. Auch, Bloomberg-Journalist und bekanntes Branchen-Gesicht, der Octopath Traveler 2 auf Twitter mehr als einmal mit Lob überschüttet und es alsbetitelt hat, trug seinen Teil dazu bei. Seine Empfehlung, den Vorgänger auszulassen, werde ich mir jedenfalls zu Herzen nehmen, und freue mich auf die versprochene Steigerung bei den Charakter-Interaktionen.Dank der Abwärtskompatibilität auf der Xbox Series habe ich 2022 endlichnachgeholt – und mich über die Nachricht, dass derwurde, dann umso mehr geärgert. Glücklicherweise scheintin eine ähnliche Kerbe zu schlagen und interpretiert die gefeierte Geschichte von Lewis Carroll nochmal auf eine ganz eigene, wenn auch deutlich losere Weise. Die titelgebende Protagonistin Ravenlok wird durch einen Spiegel in eine mysteriöse Welt gezogen, in der diedie Bewohner terrorisiert.Für ein Ende der Tyrannei eignet sich natürlich nur der tapfere Neuankömmling, der mit Schwert und Schildzieht. Das klingt nicht nur nach Alice: Madness Returns, sondern sieht auch spielerisch so aus, obwohl der Indie-Titel deutlich farbenfroher daherkommt und allem Anschein nach keine düstere Geschichte rund um Wahnsinn und Missbrauch erzählt. Spannend scheint Ravenlok trotzdem geworden zu sein und wartet geduldigdarauf, dass ich endlich eine Lücke im Terminkalender freiräume.Es ist das umfangreichste, am häufigsten nominierteste und vielleicht auch beste Spiel des Jahres:. Eigentlich wurde über dasder Larian Studios bereits alles gesagt, erst recht nach dem, der dafür satte 120 Stunden investiert und diese mittlerweile sogar noch verdoppelt hat. Für ein paar Worte reicht es dann aber doch, und das,Aber nach näherer Beschäftigung mit dersind mir dann doch ziemlich viele gute Gründe für einen Ausflug an die Schwertküste eingefallen. Die als unglaublich authentisch beschriebenen Charaktere zum Beispiel, das vielschichtige Kampfsystem mit Umgebungsinteraktionen und die Entscheidungen, die sich auch unzählige Spielstunden noch auf die Geschichte auswirken – nicht zu vergessen der, Schrecken jedes Schlachtfelds. Jetzt muss ich nur noch auf die physische Version warten und mir vier Wochen Urlaub nehmen.Fast genau eine Woche vor Halloween erschien mitdieses Jahr eine entscheidungsbasierte Visual Novel, deren Prämisse super simpel klingt, hinter der sich aber offenbar einemit einflussreichen Entscheidungen und überraschenden Wendungen verbirgt. Eigentlich geht es schließlich nur darum, dass ihr als tapferer Recke die Prinzessin tötet, um den drohenden Weltuntergang zu verhindern. Die edle Dame möchte aber natürlich am Leben bleiben und setzt alles daran, euch von eurer Mission abzubringen.Ob ihr eurer Pflicht nachgeht und, euch betören lasst und eine mögliche Katastrophe einläutet, oder irgendeine Möglichkeit dazwischen auswählt: Über die Auswirkungen will euch die Steam-Seite von Slay the Princess im Dunkeln lassen, denn der Reiz des Spiels liegt definitiv in seiner Geschichte. Die vielenmachen aber auch neugierig auf dieses sicherlich ganz besondere Indie.Und damit fällt der Vorhang über das Gaming-Jahr 2023, während 2024 schon in den Startlöchern steht, um mir erneut viel zu viele gute Spiele vor den Latz zu knallen, von denen ich vermutlich wieder einmal nicht ansatzweise alles unterbekomme, was ich mir vornehme.Gibt es Spiele von diesem Jahr, die auch ihr unbedingt noch nachholen wollt? Oder ist vielleicht sogar was von meiner Liste dabei?