Baldur's Gate 3: Nächster Patch macht das Stehlen wieder erträglicher

Alandarkworld schrieb am 28.11.2023 um 16:05 Uhr

So sehr ich BG3 auch mag, gerade was das System rund um Verbrechen und Diebstahl angeht haben sie sich *wirklich* nicht mit Ruhm bekleckert.

Man steht vor einem Händler und will mit ihm reden, drückt den A Knopf, in dem Moment macht der NPC eine random Hechtrolle zur Seite - und das A-Knopf-Kommando geht schnurstracks auf das Item, das hinter ihm lag. Und natürlich wird das als sofort Kapitalverbrechen gewertet. Da kann man gleich den letzten Save neu laden und muss hoffen dass der nicht zu lang her ist.

Oder: man lässt im Dachboden eines dreistöckigen Hauses ein Item mitgehen. Die Wache auf der Straße rennt ins Haus und über die Stufen als ob Bhaal persönlich hinter ihm her wäre, nur um mich des Diebstahls anzuklagen, den er *unmöglich* gesehen haben kann.

Oder: mein Koop-Partner will eine Leiche plündern, die - aus unerfindlichen Gründen, es war unser Kill - als Diebstahl markiert ist. Wird natürlich prompt angeklagt. Wir laden neu. Er wirkt Unsichtbarkeit auf sich und plündert die Leiche. Die umstehenden NPCs bezichtigen daraufhin *mich* (der nur dumm in der Nähe steht) des Diebstahls.

Was geht da bitte eigentlich ab bei Larian? Bei Skyrim konnte man zumindest noch alle Zeugen eliminieren und so damit davon kommen (wenn man die Hühner auch gleich getötet hat, die konnten einen verraten) aber bei BG3 weiß immer sofort die gesamte Exekutive im Gebiet Bescheid.