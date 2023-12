Baldur's Gate 3: Patch 5 mit neuem Epilog, Honour und Custom Mode und noch so viel mehr veröffentlicht

Baldur's Gate 3: Patch 5 mit neuem Epilog und Honour-Modus





Patch 5 is now live for Baldur’s Gate 3!



Today’s update includes brand-new epilogue scenes, Honour Mode, and much much more.



For a detailed overview of Patch 5, check out the latest community update at https://t.co/fYZdZvuKIt



Want more info but in bite-size chunks? Read on! pic.twitter.com/lyI6SQgz7Y



— Larian Studios (@larianstudios) November 30, 2023

Mehr Performance, noch mehr Bugfixes





📜Performance Improvements And Much More!



❤️‍🔥We’ve had a look under the hood and reduced memory leaks, RAM/VRAM use, and other optimizations.



📃There's a lot more in Patch 5 than in this thread. For more information, check out the patch notes here: https://t.co/OVNeIzfpZd pic.twitter.com/tBphywRMmK



— Larian Studios (@larianstudios) November 30, 2023

Viel Speicherplatz für einen großen Patch

Wenige Wochen vor Jahresende und nur eine Woche vor denveröffentlicht Larian den bislang wohlfür. Das Update bringt nicht nur beim Gewicht jede Menge Daten und Bugfixes auf die Platte, sondern auch zahlreicheSchon in der jüngeren Vergangenheit machte das belgische Studio Hoffnungen auf einen wirklich großen Patch, sprach man doch unter anderem überhat jedoch noch viel mehr zu bieten und bringt zudem eine entscheidende Verbesserung, die sich Fans schonhaben.Wer dasetwas abrupt fand, der darf sich besonders über das jüngste Update freuen: Es gibt einen, den auch alle Spieler zu Gesicht bekommen, die ein Savegame vor dem finalen Kampf angelegt haben. Das spielbare Ende findet ein paar Monate nach dem Ende der Haupthandlung statt und soll einen persönlichen Abschluss darstellen.Dementsprechend werden laut Larian, die ihr während der Abenteuerreise getroffen habt, berücksichtigt. Das wiederum habe zu einem "der komplexesten Drehbücher des Spiels geführt", wie die Entwickler in einem ausführlichen Beitrag schreiben. Darüber hinaus spricht man von einem "finalen Abschied".Zusätzlich dürft ihr mit Patch 5: Honour Mode und Custom Mode. Derist ab sofort der höchste Schwierigkeitsgrad und bietet aufgrund von legendären Boss-Aktionen eine weitere Herausforderung. Besondere Würze bietet der Umstand, dass euer Abenteuer endet, sobald eure. Ihr könnt zwar danach trotzdem weiterspielen, allerdings wird dann der Honour Mode deaktiviert.Falls ihr das Ende ohne kompletten Fehlschlag erreicht und übersteht, gibt es derweil eine kleine Belohnung: Ihr erhaltet einen. Alternativ könnt ihr im neueneure Spielerfahrung individuell einstellen und Baldur's Gate 3 an eine klassische Tabletop-Runde anpassen.Patch 5 ist damit noch längst nicht am Ende, denn wie versprochen schenkt das Update der Schwertküste eine. Diese soll sich insbesondere im dritten Akt von Baldur's Gate 3 bemerkbar machen. Auch Spieler, die am PC über wenig Arbeits- oder Videospeicher verfügen, sollen von den Änderungen profitieren. Auf der PlayStation 5 wurde zudem eine dynamische Auflösung implementiert.Ein: Ihr könnt nun endlich das Inventar eurer gesamten Gruppe ändern, wenn ihr im Lager seid. Ihr müsst zukünftig also nicht mehr ständig eure Begleiter durchwechseln, um ein bestimmtes Item hin- und herzuschieben. Darüber hinaus gibt es in den Credits jetzt eine Widmung fürZu all den Änderungen und Neuerungen gesellen sich auch wieder jede Menge Bugfixes. Wer will, kann in den bislang ausschließlich englischsprachigen Patch Notes nach allen Details stöbern.Ein solches Brett von einem Update bringt natürlich viele Gigabyte an Daten auf die Festplatte: Insgesamt werden auf Steamheruntergeladen. Ihr solltet also darauf achten, ob eure SSD noch genügend Freiraum bietet, um in den Genuss der Änderungen zu kommen. Auf der PlayStation 5 müsst ihr mit einem ähnlich großen Download rechnen.Wer hingegen noch auf diewartet, darf sich ebenso freuen – zumindest auf der Xbox Series X | S. Wie die Larian Studios bekanntgaben, wird die Deluxe Edition bereits Patch 5 umfassen, sprich dieser muss nicht separat heruntergeladen werden.