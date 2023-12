Baldur's Gate 3: Larian Studios teilt Statistiken auf Twitter

Baldur’s Gate 3: Larian teilt absurde und beeindruckende Zahlen

1,3 Millionen Spieler haben Baldur’s Gate 3 bisher zuende gespielt

1,24 Millionen Spieler, also fast genauso viele, haben sich in ein Rad aus Käse verwandelt

94 Prozent von ihnen haben einen eigenen Charakter erstellt, von den übrigen sechs Prozent entschieden sich die meisten für Gale, die wenigsten für Lae’zel und Wyll

8196 Jahre haben alle Spieler zusammengerechnet im Charakter-Editor verbracht

Der Hund Scratch (auf Deutsch heißt er Kratzer, der arme) wurde 48,5 Millionen Mal gestreichelt





Das Jahr neigt sich dem Ende, weshalb Larian Studios einige Statistiken zum RPG-Hitteilt. Manche davon sind beeindruckend, manche absurd und lustig, aber alle Zahlen extrem hoch.ist Baldur’s Gate 3 in keiner Steam-Bibliothek und mittlerweile auch auf der PS5 nicht mehr wegzudenken. Bald folgt zudem die heiß erwartete Xbox-Version. Der Entwickler teilt nun ein paar Zahlen und rechnet manche davon in Einheiten um, die euch womöglich schmunzeln lassen. Ähnliche Inhalte hatten sie kurz nach Veröffentlichung des RPGs geteilt.Die geteilten Statistiken liefern teils interessante Informationen zu Baldur’s Gate 3. So wissen wir nun beispielsweise, welchewar: Der Paladin, gefolgt von Zauberer und Kämpfer. Die populärste Unterklasse war hingegen der Berserker vom Barbaren. Als Rasse wählten die meisten Elfen, Menschen oder Halb-Elfen.Aber auch andere Zahlen sind dabei. Larian Studios rechnet mit vielProzente aus, eine der Statistiken wandeln sie hingegen in Jahre um und nehmen alle Spieler zusammen. Hier ein paar der auf Twitter geteilten Ergebnisse:Bei denschafft es Schattenherz an die Spitze – zu ihr wollten die meisten Spieler offenbar eine engere Bindung aufbauen. Wie das gelingt, könnt ihr in unseremnachlesen.Sehr wahrscheinlich wird Baldur’s Gate 3 bei denweit vorne mit dabei sein, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag stattfinden. Aktuell sind hingegen noch alle Gamer-Augen