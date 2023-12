Baldur's Gate 3: Macht euch keine Hoffnung: Das Rollenspiel kommt nicht in den Xbox Game Pass

Baldur's Gate 3: „Wir haben ein großes Spiel gemacht, daher ist das nur fair“

Kaum ein Videospiel hat in diesem Jahr so viel von sich reden gemacht wieund bei den Game Awards im Dezember entsprechend viele Preise abgeräumt.Wer bislang noch nicht dazu gekommen ist, in dasvon den belgischen Larian Studios reinzuschnuppern und möglicherweise darauf wartet, kostengünstig mit demeinen Probeausflug zu unternehmen, sollte die Hoffnungen aber lieber begraben. Baldur's Gate 3 wird nicht in den Abo-Service segeln, wie der Chefentwickler verrät.In einem Interview mit IGN spricht, der Gründer der Larian Studios und damit Chef vom Dienst, noch einmal über Baldur's Gate 3 und erklärt, warum das Rollenspiel trotz kürzlichem Release auf der Xbox seinen Wegfinden wird: „Wir haben von Anfang an gesagt, dass es nicht in den Game Pass kommen wird, daher kommt es auch nicht in den Game Pass.“„Wir haben ein großes Spiel gemacht, daher denke ich, es ist nur fair, den Preis dafür zu bezahlen, und ich finde, das ist okay. Wir verlangen darüber hinaus, man bekommt also, wofür man bezahlt. Es ist ein wirklich umfangreiches Spiel. Daher denke ich, dass es so existieren darf. Das erlaubt es uns, weiterhin andere Spiele zu entwickeln“, schildert Vincke den Sachverhalt.Wenn ihr bereit seid, den entsprechenden Preis zu bezahlen, dann könnt ihr euch; der Release lässt dann allerdings bis nächstes Jahr auf sich warten. Auf dererwarten euch gleich drei Disks – alternativ könnt ihr euch das Spiel aber natürlich auch digital zulegen. Nur im Game Pass wird es eben nicht landen, wie Vincke im erwähnten Interview noch einmal klarstellte.Dafür arbeitet das Team aber auch weiterhin daran, Baldur's Gate 3 noch weiter zu verbessern und sogar. Der jüngste Patch bringt nicht nur eine Reihe an Performance-Verbesserungen,, der ein paar Monate nach dem Spielende angesiedelt ist.stoßt ihr ebenfalls auf das ein oder andere Argument, warum das Spiel auch fernab vom Game Pass