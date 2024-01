Baldur's Gate 3: Speicherstand weiterhin in Gefahr: Entwickler bieten Alternativlösung an

Baldur's Gate 3: So nutzt ihr das Cross Save-System, um euren Spielstand zu bewahren

Trotz Jahreswechsel muss sich die Xbox-Version vom frisch gekürten Spiel des Jahres 2023noch mit einigen fiesen Problemen herumschlagen.Vor gut zwei Wochen fingen einige Spieler an,: Gut 40 investierte Stunden hatten einige Fans verloren und waren angesichts dessen ziemlich frustriert. Behoben ist derimmer noch nicht, die Entwickler haben sich aber zumindest eineeinfallen lassen, die euch unter die Arme greifen soll.Auf dem offiziellen Twitter-Kanal der Larian Studios hat man das aktuelle Problem von Baldur's Gate 3 auf der Xbox noch einmal anerkannt und bestätigt, dass Microsoft, die Kapazitäten wegen der jüngsten Feiertage aber natürlich eingeschränkt seien. Der Bug tritt dann auf, wenn ihr Baldur's Gate 3 nach dem Speichern beendet und das Spiel denkt, es hätte erfolgreich gespeichert, dies wegen einesaber nicht vollständig durchgeführt wurde.Während Microsoft weiter an der Behebung des Problems arbeitet, empfehlen die Entwickler deshalb eine: Nutzt dasder Larian Studios. Dafür müsst ihr euch auf der offiziellen Website des Studios zunächst einen Account erstellen, und diesen dann in den Optionen des Spiels mit eurem Xbox-Account verbinden, nachdem ihr Cross Saves aktiviert habt.Habt ihr diese Schritte erfolgreich befolgt, werdenimmer auf die Larian Server hochgeladen, wobei ihr unbedingt vermeiden solltet, das Spiel vor Abschluss des erfolgreichen Hochladens zu schließen. Ist die entsprechende Nachrichtnicht mehr zu sehen, seid ihr auf der sicheren Seite und könnt Baldur's Gate 3 beenden. Sollte nun das Problem auftreten, müsst ihr lediglich die Cross Save-Option reaktivieren und habt dann Zugriff auf eure letzten auf dem Server befindlichen Daten.In Anbetracht der Situation arbeiten die Larian Studios momentan daran, dieauf ihren Servern zu erhöhen und den Prozess so reibungslos wie möglich zu gestalten. Man wolle die, sobald es weitere Neuigkeiten zu dem fiesen Fehler gibt, der eure Speicherstände bedroht. Während ihr auf die Lösung wartet, lohnt ein Blick auf die