Baldur's Gate 3: So bekommt ihr Schusswaffen mithilfe von Mods

Baldur’s Gate 3: Mods lassen die Figuren Schusswaffen tragen

, Larian Studios populärer Rollenspiel-Hit, spielt in einer Zeit, wo es noch keine Schusswaffen gab. Demnach können eure Charaktere eigentlich keine tragen, doch Mods können euch an dieser Stelle weiterhelfen.Allerdings könnt ihr dadurch nicht nur Schüsse auf eure Feinde abfeuern, ihr müsst euch nämlich gleichzeitig in Acht nehmen, nicht selbst vongetroffen zu werden.Um in Baldur’s Gate 3 Schusswaffen zu bekommen und ausrüsten zu können, installiert ihr eine odervom User Palmaman33 , die ihr auf der Plattform Nexus Mods findet. So erhaltet ihr beispielsweise eine AKM, eine Glock 19 oder greift direkt zum Raketenwerfer.Die Spielweise ändert sich dadurch natürlich stark und das Setting gerät leicht aus den Fugen, weil Schusswaffen nicht so ganz hineinpassen. Doch um zu sehen, was passiert, wenn ihr oder eure Feinde plötzlich ihrenaus der Tasche ziehen, bleibt spannend und auf gewisse Weise auch. Im Thumbnail für besagte Waffe sieht man bereits Karlach, eine der Hauptfiguren, wie sie das Gerät über ihrer Schulter hält und gerade abdrückt.Ihr wollt nun mithilfe von Mods einen Shooter aus Baldur’s Gate 3 machen? Kein Problem. Zudem könnt ihr einenzum Ausprobieren nehmen und, wenn ihr genug von Schusswaffen in Larians RPG habt, die Variante wieder deinstallieren, um zum regulären Gameplay zurückzukehren., fünf davon wirken besonders vielversprechend.