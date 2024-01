Baldur's Gate 3: Larian-Chef Swen Vincke widerspricht Ubisofts Abo-Vorstellungen

Baldur's Gate 3: Larians Swen Vincke will kein Abo-Monopol





Whatever the future of games looks like, content will always be king. But it’s going to be a lot harder to get good content if subscription becomes the dominant model and a select group gets to decide what goes to market and what not. Direct from developer to players is the way. https://t.co/wEUvd5adt0



— Swen Vincke @where? (@LarAtLarian) January 17, 2024

Kein Baldur's Gate 3 für Abo-Dienste





TLDR ; you won’t find our games on a subscription service even if I respect that for many developers it presents an opportunity to make their game. I don’t have an issue with that. I just want to make sure the other ecosystem doesn’t die because it’s valuable.



— Swen Vincke @where? (@LarAtLarian) January 17, 2024

Sinddie? Geht es nach Ubisofts Phillipe Tremblay dann lautet die Antwort ja, während Swen Vincke, der Chef des-Entwicklers Larian, andere Vorstellungen hat. Er befürchtet, dass eine Monopolisierungfür die Spieler nehmen wird.sein bisheriges Abo-Angebot umgestellt: Fortan gibt es Ubisoft+ Premium für 18 Euro im Monat und ein günstigeres Ubisoft+ Classics, wobei Letzteres ausschließlich für den PC existiert. Es ist demnach nicht verwunderlich, dass der französische Publisher sich, allerdings sind längst nicht alle von diesem Weg überzeugt.Anlässlich der neuen Abo-Modelle haben die Kollegen von Gamesindustry.biz mit Phillipe Tremblay, Ubisofts Chef für ebenjene Dienste, über das Thema ausführlich gesprochen. Laut ihm sollen sich Spieler zukünftig damit, um Abodienste noch erfolgreicher zu gestalten. Bei Filmen und Serien sei diese Transformation schon passiert, bei Spielen würde es aber noch etwas länger dauern.Solche Aussagen sind gewiss nicht allzu überraschend, bedenkt man, dass Tremblay nun einmal den Abo-Markt von Ubisoft und somit seinen eigenen Job vertritt. Nichtdestotrotz hagelt es im Internet unzählige, wie jetzt unter anderem von Swen Vincke, dem Chef des belgischen Entwicklers Larian. Er wisse zwar nicht, wie die Zukunft von Videospielen aussehen wird, aber "Inhalte werden immer im Vordergrund stehen".Allerdings wird es laut ihm "sehr, gute Inhalte zu bekommen, wenn das Abonnementmodell zum vorherrschenden Modell wird und eine ausgewählte Gruppe entscheidet, was auf den Markt kommt und was nicht", so Vincke auf Twitter. Dies sei eine Zukunft, heißt es weiter, die Spieler nicht wirklich wollen.Während Vincke zwar nicht komplett gegen Abomodelle ist, will er Spiele von Larian Games nicht bei diesen Diensten veröffentlichen. Ein Baldur's Gate 3 wird es demnach in absehbarer Zeitim Xbox Game Pass oder bei PlayStation Plus Premium geben. Eine bewusste Entscheidung, denn Vincke möchte verhindern, "dass das andere Ökosystem stirbt, weil es zu wertvoll ist".Er respektiert aber, dass andere Entwickler dies anders sehen und ein Abodienst für sie ein guter Weg sei, um einzu veröffentlichen. Allerdings seien Studios schon jetzt von "einer ausgewählten Gruppe digitaler Vertriebsplattformen abhängig" und würden diese allesamt auf ein abobasiertes Finanzierungsmodell umstellen, würde es "brutal" werden.Neu sind die Aussagen Vinckes nicht unbedingt: Bereits in der Vergangenheit hat der, dass ein. Daran ändert sich wohl auch in nächster Zeit nichts.