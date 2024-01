Baldur's Gate 3: Langersehntes Update ist endlich da und soll eure Speicherdaten wieder sicher machen

Baldur's Gate 3: Euer Xbox-Speicherstand soll dank Update wieder sicher sein





An Xbox System Update will be rolling out from today to address the Save Game issue on Baldur's Gate 3. You can manually update your console via the Settings or it will roll out to your console within the next week.



— Xbox Support (@XboxSupport) January 16, 2024

Bisher hatten Xbox-Spieler voneine ganz schön schwere Zeit, denn sie mussten permanent um ihren Speicherstand mit möglicherweise etlichen Stunden Spielzeit bangen.Mit etwas Pech wurdenauf Microsofts Konsole nämlichund das stellt bei einem derart umfangreichen Titel natürlich ein ziemliches Ärgernis dar. Die Entwickler der Larian Studios lieferten mit Online-Speicher auf hauseigenen Servern in der Zwischenzeit einen Workaround, nun soll der Bug dankaber endlich Geschichte sein.Entwarnung erfolgte nicht von den Larian Studios, sondern vomauf Twitter. Dort ließ man verlauten, dass ein neues System-Update für eure Konsole zum Download bereitsteht und den Bug, der euren Spielstand von Baldur's Gate 3 unter Umständen zerschossen hat, beheben soll. Wer nicht darauf warten will, dass das Ganze von selbst installiert wird, kann den Vorgang in den Einstellungen auchAuch wenn von den Larian Studios kein entsprechender Hinweis mehr kam, retweetete man den ursprünglichen Post vom Xbox Support, um so viele wie mögliche Betroffene zu informieren.können die aber offenbar noch nicht: In den Kommentaren heißt es von einigen Spielern, dass das Update nicht den gewünschten Effekt gehabt habe und auch nach dem Download noch Spielstände verloren gingen.Besonders vonist die Rede, aber auch neu erstellte Daten sind Usern zufolge dem Bug zum Opfer gefallen. Sollte es euch also nicht zu stark unter den Nägeln brennen, Baldur's Gate 3 endlich auf eurer Xbox zu spielen, lohnt es sich,und das Subreddit des Spiels im Blick zu behalten, bis auch die dort verweilenden Spieler Entwarnung geben. Auf dem PC könnt ihr derweil beruhigt eurem Abenteuer nachgehen – undbringen.