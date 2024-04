Kein Baldur's Gate mehr, aber dafür Dungeons & Dragons: Synchronsprecher wollen Rollenspiel weiter begleiten

Das Kapitel rund umhat Entwickler Larian Studios scheinbar zugeklappt. Doch sowohl die Fans, als auch die Sprecher ihrer liebgewonnenen Charaktere fühlen sich nicht bereit, die Welt des Videospiel-Epos hinter sich zu lassen.klären in einem Interview darüber auf, wie laut ihnen die Chancen stehen, die beiden in anderen Projekten zu Dungeons & Dragons wiedertreffen zu können. Besonders Newbon kribbelt es in den Fingern, ein weiteres Mal in die Rolle des koketten Astarion zu schlüpfenDie Enttäuschung war groß, als Larian Studios seinen Fans deutlich gemacht hat, dass Baldur’s Gate 3 keinen Nachfolger und noch nicht mal ein DLC bekommen wird. Die, den Eigentümern der Dungeons & Dragons-IP, wird auch darüber hinaus nicht fortgesetzt. Dieser Entschluss gilt aber nicht für die vielen Synchronsprecher, welche den Charakteren von Baldur’s Gate 3 ihre Stimme geliehen haben.Neil Newbon, der Darsteller hinter Fan-Liebling Astarion, und Amelia Tyler, die das Spiel erzählerisch begleitet, wollen laut einem Interview mit IGN beispielsweise sehr gerneentgegennehmen. Dazu zählen laut ihnen nicht nur die Vertonung von Videospielen, sondern auch. Eine Möglichkeit dafür könnte vielleicht der Nachfolger der ersten Live-Action-Adaption des Rollenspiel-Universums bieten: Nach dem Erfolg von Ehre unter Dieben scheint ein zweiter Teil immerhin äußerst wahrscheinlich. Nicht nur das: Eine Serie zu Dungeons & Dragons bei Paramount+ ist ebenfalls in Planung. Für Newbon und Tyler muss das aber nicht unbedingt den Sprung in neue Charaktere bedeuten.IGNs Frage, ob Newbon sich vorstellen kann, Astarion vor die Kamera zu bringen, beantwortete er mit einem enthusiastischen Ja. Damit das wirklich funktionieren kann, müssen natürlich einige Zahnräder ineinander greifen. Aber unabhängig davon ist für Newbon klar, dass er. Wenn es nach ihm ginge, dürften wir also in Zukunft mehr von dem bleichen Schurken erwarten: „Hoffentlich kann ich ihn eines Tages zurückbringen und das würde ich liebend gerne tun. Aber wir werden abwarten müssen“. Auch Tyler kann sich gut vorstellen, der Erzählerin aus Baldur’s Gate 3 mit ihrer Performance auch außerhalb des Spiels erneut Leben einzuhauchen.Es bleibt spannend abzuwarten,werden. Fans würden aber sicherlich begeistert darüber sein, neuen Content mit Astarion in sich aufsaugen zu können. Der findet sich aktuell noch exklusiv in Baldur’s Gate 3, welches seiner Serie an Awards übrigens wiedermal ein Exemplar hinzufügen durfte.