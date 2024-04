Blasphemous: Larian unterstützt das Projekt aus dem Hintergrund – und verliert darüber kein Wort





Not many people knows this, but @larianstudios was one of the biggest contributors during the @BlasphemousGame Kickstarter campaign.



They dropped a 4 figures sum, never asked for their rewards and just kept making one of the best games ever done in recent years.



Legends! 🥲 pic.twitter.com/uQ6kfWbFsT



— Enrique Colinet (@Baxayaun) April 12, 2024

Während in der vergangenen Zeit häufiger mal Schlagzeilen die Runde machten, die ein eher schlechtes und vor allem raues Licht auf die Videospielindustrie warfen, ist eine Meldung wie diese fast schon herzerwärmend:, das Studio hinter dem Mega-Hit, zeigte sich einem bereits etwas älterenbesonders spendabel gegenüber.Die Rede ist von, dem schon 2019 erschienenen Souls-Metroidvania-Mix, der sich mitzum Ende des vergangenen Jahres sogar bereits über seinen Nachfolger freuen durfte. Doch als einer der größten Unterstützer des durchaus gefeierten Titels machte Larian keine große Nummer aus dem Freundschaftsdienst – im Gegenteil.Jüngst verriet, seines Zeichens Level-Designer von Blasphemous, über Twitter, dass die Larian Studios einer derdes Projekts auf Kickstarter gewesen sei – und das sogar viele Jahre vor dem riesigen, auch kommerziellen Erfolg von Baldur's Gate 3. Ihm zufolge hätte das belgische Studio sich weder damit gebrüstet noch nach etwaigengefragt, die eine solch große Spende mit sich gebracht hätte.„Nicht viele Leute wissen das, aber @larianstudios war einer der größten Geldgeber während der Kickstarter-Kampagne von @BlasphemousGame“, erklärt Colinet, während er im selben Atemzug einender Credits des Metroidvanias anhängt, auf dem die Larian Studios namentlich erwähnt werden. „Sie haben eine vierstellige Summe gespendet, nie nach ihren Belohnungen gefragt und einfach weiter eines der besten Spiele der letzten Jahre entwickelt. Legenden!“, so weiter.Zwar ist die, die von Larian in der Vergangenheit unterstützt wurden, nicht öffentlich, jedoch findet man auf dem Kickstarter-Profil von Blasphemous noch das Logo des Studios, wie es auf Seiten der drei Unterstützer, die dieThe Punisher erreicht haben. Das Spiel selbst schlägt in eine düstere, brutale Kerbe und ist dabei sichtlich von der Souls-Reihe sowie ästhetischen Anleihen des spanischen Katholizismus inspiriert. Wasnoch einmal ganz ausführlich.Auch Larian selbsbereits von: Die erfolgreiche Kickstarter-Kampagne fürim Jahre 2013 dürfte intern für einen wahrendes Studios gesorgt haben, das sich zuvor eher durch Auftragsarbeiten finanzierte und unter einigen Schwierigkeiten im eigenen Entwicklungsprozess gelitten hatte. Mit den gefeierten Dvinity-Spielen undgelang dann aber letzten Endes doch noch derLetztes aktuelles Video: Natures Power The Druids