und auch keine Erweiterung: Schon vor einiger Zeit haben die Larian Studios klargestellt, dass sie ihr bisher erfolgreichstes Spiel nicht fortsetzen werden. Stattdessen arbeitet das belgische Entwicklerteam derzeit an, wovon eines bereits jetzt "wirklich gut aussieht und sich gut anfühlt".Das behauptet zumindest Larian-Gründer und Creative Director Swen Vincke in einem neuen Blogeintrag zum kommenden Update von. Demnach liegt diein neuen Gefilden, auch wenn man noch längst keine Details verraten kann.Es sei ein Traum gewesen, dass man an einem Spiel im Dungeons & Dragons-Universum arbeiten konnte, schreiben die Larian Studios auf Steam . Dennoch werde man für Baldur's Gate 3 "keine größeren" veröffentlichen und. Intern hat man bereits die Segel gesetzt, um sich zu neuen Ufern zu begeben.Da man die eigene künstlerische Freiheit sehr wertschätzt, wird man sich fortan wieder derwidmen. Zwei davon sind bereits in Arbeit und Fans müssen sollen keine Sorgen machen, dass man die früheren Werte ignoriert. Ganz im Gegenteil: Aktuell würde das Team die gleiche Leidenschaft antreiben, wie man sie zuletzt bei Baldur's Gate 3 erlebt hat.Besonderskommt ins Schwärmen: "Ich weiß nicht, ob wir es hinbekommen, aber wenn ich mir unsere Pläne für die Geschichte, die Grafik und das Gameplay ansehe, denke ich, dass das, woran wir jetzt arbeiten, unser bestes Werk überhaupt sein wird", so der CEO des Unternehmens. Er sei derzeit schon "aufgeregt wie ein Kind" und gleichzeitig frustriert, da man noch längst nicht soweit sei, etwas offiziell zu zeigen. Trotzdem: "Ja, es ist ein Hype, aber es ist ein Hype, weil es wirklich gut aussieht und sich gut anfühlt", heißt es abschließend.An was auch immer im belgischen Oudenaarde gearbeitet wird, es. Immerhin hat diese Vorgehensweise sowohl beials auch Baldur's Gate 3 zum Erfolg geführt. Dievon Wizards of the Coast müssen sich derweil