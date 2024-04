Noch ist es nicht zu Ende: Larian Studios füttert Baldur's Gate 3 mit neuen Sequenzen

Nach der Ansage von Larian Studios, dass sie nachnicht weiter an der IP beteiligt sein möchten, ging im Getöse ein wenig unter, dass neuer Content zum fünffachen Spiel des Jahres damit nicht ausgeschlossen wird.Auch wenn kein DLC mehr folgt, kommen immer noch Patches mit Anpassungen, die das Spiel womöglich sogar um ein paar kleine Extras erweitern. Derzum Beispiel bietet selbst Fans, die glauben mittlerweile alles von dem Game gesehen zu haben, neue Optionen die Fantasy-Welt zu erleben.Jemand, der behauptet Baldur’s Gate 3 bis auf die letzte Dialog-Auswahl durchgespielt zu haben, der lügt höchstwahrscheinlich oder braucht dringend eine Intervention. Durch diesollte eigentlich kaum ein Wunsch offen bleiben. Doch wahrscheinlich ist es genau dieses Gefühl unendlicher Optionen, von dem Baldur’s Gate 3-Spieler einfach nicht genug können. Das Team von Larian Studios weiß um dieses Begehren und wird daher nicht müde, immer wieder kleine Erweiterungen einzustreuen.In einer Nachricht an die Community kündigten sie vor Kurzem an, bald wieder mit einem Patch zuschlagen zu wollen. Eingeleitet von einer Danksagung zu fünf Awards als Spiel des Jahres, versprechen sie demnächsteinzufügen. Diese sollen Spielern in bösen Rollen zugutekommen und ihnen weitere Abschlüsse der Story eröffnen, dabei aber nicht auf Dark Urge-Durchläufe beschränkt werden. Alslegt Larian euch zwei Gifs unter die Nase, in denen äußerst epische, wenn auch nur sehr kurze, Szenen zu sehen sind. Zusätzlich soll ein passendes Lied des mitwirkenden Komponisten Lust auf die angekündigten Cutscenes machen.Obendrauf bekommt ihr mit dem Patch außerdem noch ein paarzu verschiedensten Problematiken, mit denen ihr vielleicht auch schon selbst zu tun hattet. Um 100 Prozent Spoiler frei zu bleiben, werden wir diese allerdings nicht nennen. Auch Modder werden mit den Neuerungen berücksichtigt, in dem einsehr bald seinen Weg in das Spiel finden soll. Darüber hinaus sind ebenso Crossplay und ein Foto-Modus zur Implementierung vorgemerkt. Wann der Patch live gehen wird, ist aktuell noch unbekannt.Fürist vor allem geplant, die Performance weiter zu verbessern und bestehende Schwierigkeiten weiterhin auszubessern. Ob es also nochmal ein Content-Leckerli wie diesmal geben wird, bleibt fraglich. Immerhin berichten die Entwickler im selben Atemzug mit den Informationen über den Patch, dass nach Baldur’s Gate 3 gleich zwei neue Projekte aus ihrem Studio folgen werden.