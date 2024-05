Larian zweifelte an Newbons prägenden Entscheidungen für Astarion

kann sich nicht ohne Grund auf einem Berg an Trophäen und Lobpreisungen ausruhen. Teil des Erfolgsrezeptes, durch welches das Spiel diesen Punkt erst erreichen konnte, sind die eindrucksvollen Leistungen der Schauspieler.Mit Motion Capture und Synchronisation haben viele Talente die Charaktere der Welt zum Leben erweckt. Besonders Darstellereinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Dabei hatten die Entwickler wohl erst eine andere Vorstellung davon, wie der Begleiter hätte verkörpert werden sollen.Neil Newbon IST Astarion: Die Kombination der beiden ist nach Baldur’s Gate 3 nicht mehr wegzudenken und es wäre kaum vorstellbar, die Figur in den Händen eines anderen Schauspielers zu wissen. Durch seine säuselnde Stimme und das passende Bewegungsmuster hat Newbon mit dafür gesorgt, dass Astarion unter Fans absoluten Kult-Status erreicht hat. In einem Interview mit Game Rant verrät er, dass anfangs jedochherrschten. Unter anderem hatte Swen Vincke, Vorsitzender von Larian Studios, Bedenken an seinem Auftritt geäußert.Die Vorschläge des Schauspielers waren diesem zufolge weitreichend und, was er selbst jedoch als richtige Herangehensweise betrachtete. „Ich weiß, dass nicht alle sofort überzeugt waren. Doch dann haben sie meinen Ansatz verstanden“, berichtet Newbon. Cinematic Director Jason Latino und Astarions Dialog-Autor Stephen Rooney ist es wohl größtenteils zu verdanken, dassgegeben wurde. Beide standen hinter der Idee und unterstützten Newbon in seinem Anliegen. Die resultierende Beliebtheit des Charakters führt der Darsteller wiederum auf Rooney und sein Autorenteam zurück.Fragt sich, wie Astarion in den Köpfen der Entwickler hätte wirken sollen, bevor Newbon auf den Plan getreten ist. Bei Larian Studios wird sich über das Hätte und Könnte allerdings niemand mehr einen Kopf machen, nachdem daswerden durfte. Die Gedanken der Mitarbeitenden liegen ohnehin nicht mehr bei Baldur’s Gate 3, sondern bei neuen Projekten , mit denen sie sich noch übertreffen wollen. Newbon hingegen möchte der Marke rund um das kultige Rollenspiel weiter treu bleiben und erklärt sich für weitere Aufträge von Inhaber Wizards of the Coast bereit.