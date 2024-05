Zweite Rabattaktion für Baldur's Gate 3: Günstiger wirds vorerst nicht

Bei einem so wegweisenden Spiel wiesind die Argumente gegen einen Kauf eher spärlich. Zu diesen wenigen Punkten zählt aber mindestens der Preis, von dem sich letzte Unentschlossene noch abgeschreckt fühlen könnten.Obwohlzu verschiedenen Aktionen immer wieder mit teils saftigen Rabatten um sich schmeißt, hat Baldur’s Gate 3 davon bis jetzt nicht viel sehen können. Das Rekordtief von 53,99 Euro ist nun endlich abgelöst worden, der Status „erschwinglich“ bleibt dem RPG-Epos aber weiterhin verwehrt.Während der Jahreswende zwischen 2023 und 2024 gab es für Steam-Nutzer, auf deren Wunschliste Baldur’s Gate 3 vermerkt war, erstmals die Benachrichtigung über einen Rabatt. Damals wurden 10 Prozent deserlassen. Zu diesem Zeitpunkt war das Spiel bereits seit etwa fünf Monaten auf dem Markt und sollte danach auch wieder vier Monate lang keine Vergünstigungs-Aktionen mehr sehen.Dieser Umstand hat sich erfreulicherweise geändert, denn Baldur’s Gate 3 wandert zum zweiten Mal in den Sale und schmückt sich dortmit. Aktuell zahlen Steam-Kunden also einen, der zwar nicht gerade in die Kategorie „Schnapper“ zählt, aber für Sparfüchse mit lang gehegten Wunsch nach DEM Spiel des Jahres 2023 vielleicht den finalen Impuls setzt.Dass Larian Studios sein Meisterwerk so schnell nicht wahllos verscherbeln wird, ließ sich schon an der damaligen Diskussion über eine Kooperation mit dem Xbox Game Pass ablesen: Swen Vicke rechtfertigte seine Entscheidung gegen die Zusammenarbeit damit, dass Baldur’s Gate 3 einist und daher ein entsprechender Preis verlangt werden darf.Trotzdem ist natürlich nicht auszuschließen, dass diese Ansichten über die Zeit lockerer ausfallen. Womöglich zählt bei der Frage danach,, am Ende wie so oft die Geduld. Welche Strategien Larian abseits von Sales noch verfolgt, um Games wie Baldur's Gate 3 unter die Leute zu bringen, verriet vor kurzem der Publishing Director des Unternehmens.