Project Aether: First Contact: Mech-basierter Twinstick-Shooter landet Ende Februar auf Steam

Die kanadischen Entwickler Sleepy Spider Studios wollen ihre Mech-Action Project Aether: First Contact am 24. Februar 2020 für PC ( Steam ) veröffentlichen. Der Preis soll 10,79 Euro betragen. Eine kostenlose Demo kann bereits heruntergeladen werden. Im Spiel schlüpft man ins Cockpit des Mech-Prototypen Aether, um eine außerirdische Roboter-Streitmacht aufzuhalten, die die Menschheit auslöschen will.Im Kampf soll man auf anpassbare Nah- und Fernkampfwaffen zurückgreifen sowie ein spezielles EMP-Burst-System einsetzen, mit dem man geschwächte Widersacher in fulminanten Kettenreaktionen detonieren lässt. Die Macher versprechen neun unterschiedliche Schauplätze und Bosskämpfe sowie Survival- und Boss-Rush-Modi.Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer