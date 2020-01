Elderborn: Heavy-Metal-Slasher schlitzt sich aus dem Early Access

Fähigkeitsbasierten, souls-like Nahkampf aus der Egoperspektive, inklusive 11 verschiedener Waffen, die es zu beherrschen gilt

Charakterfortschritt und Fertigkeitensystem, das dir erlaubt, das Spiel auf deine ganz eigene Weise zu spielen

Eine handgefertigte, geheimnisvolle und gefährliche Welt zum Erforschen – Katakomben, eine antike, monolithische Stadt und mehr

Eine große Auswahl an Gegnern, jeder mit seinem eigenen Kampfstil, seinen Tricks, Stärken und Schwächen

Ein epischer und etwas exotischer, eigens komponierter Heavy-Metal-Soundtrack mit einem gelegentlichen elektronischen Beat

Eine kompromisslose Hommage an Robert E. Howards heroische Fantasie und die großartige Popkultur der 80er und 90er Jahre

Screenshot - Elderborn (PC) Screenshot - Elderborn (PC) Screenshot - Elderborn (PC) Screenshot - Elderborn (PC) Screenshot - Elderborn (PC) Screenshot - Elderborn (PC) Screenshot - Elderborn (PC) Screenshot - Elderborn (PC)

Das polnische Entwicklerstudio Hyperstrange hat seinen Heavy-Metal-Slasher Elderborn am 30. Januar 2020 offiziell für PC veröffentlicht und den Early Access damit beendet. Auf Steam und GOG wird aktuell noch ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis von 12,49 Euro gewährt. Die bisherigen Nutzerreviews auf Steam sind "sehr positiv" (derzeit sind 87 Prozent von 77 Reviews positiv). Der aktuelle Wertungsschnitt auf GOG liegt bei 4,2 von fünf Sternen. Im zweiten oder dritten Quartal soll Elderborn auch für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen.Spielbeschreibung des Herstellers: "ELDERBORN ist ein Metal-Action-Fantasy-Slasher mit brutalem First-Person-Nahkampf und Souls-like/RPG-Charakterfortschritt. In Zeiten der Legenden brauchen die barbarischen Stämme einen neuen dunklen Messias. Der Spieler wird zum gnadenlosen Schlächter, der in der Stadt des Verderbens uralte Geheimnisse aufdecken und sein eigenes Schicksal schmieden wird. Dieses ehrgeizige Indie-Spiel, das seit fünf Jahren entwickelt wird, kombiniert eine nostalgische Einzelspieler-Atmosphäre, eine klassische Heldengeschichte und eine moderne fähigkeitsbasierte Herausforderung. All dies und mehr schafft ein actionreiches, fesselndes Abenteuer, das in einem Durchgang 8-10 Stunden dauern wird."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Gameplay Teaser 2 PC