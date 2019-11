Project xCloud: Testlauf des Streaming-Diensts wird ausgebaut; mehr Plattformen und Xbox Game Pass - 4Players.de

Auch Project xCloud, der Game-Streaming-Dienst von Microsoft, war ein größeres Thema auf der X019. Mehr als 50 neue Titel von über 25 verschiedenen Partner-Studios erscheinen in Kürze für die öffentliche Preview von Project xCloud, darunter Madden NFL 20, Devil May Cry und Tekken 7. Eine Liste der Spiele findet ihr hier Im nächsten Jahr wird Project xCloud für Windows PCs verfügbar sein. Außerdem arbeitet Microsoft/Xbox mit weiteren Partnern zusammen, um Game Streaming auch auf anderen Endgeräten zu ermöglichen. Project xCloud unterstützt zukünftig Bluetooth-Controller, darunter den Dualshock 4 Wireless Controller und Gamepads von Razer.2020 soll die öffentliche Preview-Version von Project xCloud in neuen Märkten verfügbar sein. Geplant sind Kanada, Indien, Japan und Europa. Project xCloud soll es erlauben, alle Spiele die man aktuell besitzt und zukünftig erwerben möchte, zu streamen. Der Xbox Game Pass wird Game Streaming mit Project xCloud dann ebenfalls unterstützen.Letztes aktuelles Video: Inside Xbox Introducing Project xCloud