Project xCloud: Anmeldungen ab sofort auch in Deutschland möglich

Ab sofort ist es auch in Deutschland möglich, den Streamingservice Project xCloud auszuprobieren. Das hat Microsoft angekündigt. Zur Registrierung geht es hier , wobei die Freischaltung für den Zugang in Wellen erfolgen soll.Im Rahmen der Vorschau-Version erhalten Nutzer Zugriff auf 50 Spiele, die man auf seine Mobilgeräte wie Smartphones oder Tablets streamen kann. Mit dabei sind u.a. Devil May Cry 5, Tekken 7, Gears 5 und Forza Horizon 4. Aktuell werden allerdings nur Geräte mit Android-Betriebssystem unterstützt. Mehr Informationen zu Project xCloud gibt es auf der offiziellen Seite Im vergangenen Jahr konnten Mitglieder des Preview-Programms bereits das Konsolen-Streaming ausprobieren. In diesem Fall fungiert die eigene Xbox-Konsole als Server und man kann seine eigenen Inhalte auf Mobilgeräte übertragen. Während die Nutzung von Project xCloud als Streamingdienst in Zukunft kostenpflichtig werden wird, soll das Konsolen-Streaming als kostenloses Feature der Xbox One erhalten bleiben.Letztes aktuelles Video: Inside Xbox Introducing Project xCloud