Project xCloud: Erste Preview-Zugänge (für Android) werden in Deutschland verteilt

Microsoft startet die nächste Phase von Project xCloud . Fortan werden Project xCloud Preview-Zugänge für Android in Deutschland und Frankreich verteilt."Wir freuen uns sehr auf zahlreiche neue Spieler in ganz Westeuropa, die Project xCloud ausprobieren und uns dabei helfen, die Zukunft des Game-Streaming zu gestalten. Dabei beobachten wir in Partnerschaft mit dem Azure-Team von Microsoft aktiv die Auswirkungen von COVID-19 auf die Internet-Performance in Westeuropa. Wir gehen beim Ausrollen der Preview in jedem Land wohlüberlegt vor, beginnen mit einer kleinen Zahl von Teilnehmern und steigern diese erst im Laufe der Zeit, um eine übermäßige Belastung der regionalen Bandbreite zu vermeiden", so Catherine Gluckstein, GM & Head of Product für Project xCloud.Alle Interessenten aus Deutschland können sich hier für die Teilnahme an der Project xCloud-Preview für Android registrieren. Benötigt werden ein Microsoft-Konto sowie ein Xbox Gamertag, ein Android-Telefon oder -Tablet mit Android 6.0 oder höher mit Bluetooth Version 4.0, ein Bluetooth-fähiger Xbox One Wireless Controller und Zugriff auf eine Wi-Fi- (ideal: 5 GHz-Verbindung) oder mobile Datenverbindung, die eine Bandbreite von 10 Mbit/s unterstützt."Project xCloud ist noch nicht final. Diese Preview dient dazu, Tests durchzuführen, die Technologie zu optimieren und das Feedback der Community einzubeziehen. Es ist entscheidend, dass Spieler ihre Erfahrungen in einer Vielzahl von realen Umgebungen und Einsatzszenarien mit uns teilen. Auf diese Weise kann Project xCloud den Bedürfnissen aller Spieler-Typen gerecht werden. Viele Menschen befinden sich aktuell zu Hause. Aufgrund der Auswirkungen auf die Internetbandbreite und der Belastung regionaler Netzwerke, verfolgen wir einen bedachten und verantwortungsvollen Ansatz. Deshalb startet die Preview mit einer begrenzten Anzahl von Personen - erst im Laufe der Zeit werden weitere Teilnehmer hinzugefügt. Da es sich um eine technische Preview handelt, stößt Du möglicherweise auf Bugs und andere Probleme, die im Laufe der Zeit behoben werden. Wir wissen Deine Geduld und Dein Verständnis zu schätzen."Letztes aktuelles Video: Inside Xbox Introducing Project xCloud