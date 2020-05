Project xCloud: Test-Bibliothek wird um fünf Spiele erweitert, darunter Ori 2 und Pillars of Eternity

Microsoft hat die Bibliothek von Project xCloud um fünf Spiele erweitert. Dabei handelt es sich um Ori and the Will of the Wisps, Pillars of Eternity, Mortal Kombat X, Batman: Arkham Knight und Lego Batman 3: Jenseits von Gotham.Die Test-Bibliothek, in der sich auch weitere Titel wie Forza Horizon 4, Gears 5 oder Devil May Cry 5 finden, steht allen Spielern zur Verfügung, die sich für die Beta rund um den Streamingdienst registriert haben und für die Teilnahme freigeschaltet wurden. Dabei werden die Spiele direkt aus der Cloud via App auf mobile Geräte wie Smartphones und Tablets übertragen. Derzeit werden allerdings lediglich Geräte mit Android-Betriebssystem unterstützt. Hier kann man sich mit seinem Microsoft-Konto für die Beta registrieren.Letztes aktuelles Video: Inside Xbox Introducing Project xCloud