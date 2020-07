Project xCloud: Spiele-Streaming-Dienst soll im September 2020 in "ausgewählten Regionen" starten; Zugang via Xbox Game Pass Ultimate

Microsoft wird Project xCloud im September 2020 in "ausgewählten Regionen der Welt" offiziell starten . Mit dem Spiele-Streaming-Dienst von Microsoft wird man über 100 Titel, die auch im Xbox Game Pass verfügbar sind, auf Smartphones oder Tablets dank Cloud Streaming spielen können. Die Nutzungsgebühr von Project xCloud wird im Xbox Game Pass Ultimate (12,99 Euro) enthalten sein.Phil Spencer (Xbox-Chef): "Wir wissen, dass Deine Leidenschaft für Videospiele nicht bei einer Konsole oder einem PC aufhört. Mit Project xCloud spielst Du Deine Spiele in gewohnter Konsolenqualität auf Deinem Smartphone oder Tablet dank Cloud Streaming und Microsoft Azure. Project xCloud bringt Deine Lieblingsspiele auf viele verschiedene Bildschirme und wir investieren auch weiterhin all unsere Energie, damit das Angebot bald global verfügbar ist. (...) Schon bald bringen wir den Xbox Game Pass und Project xCloud zusammen – und das völlig kostenlos für Nutzer des Xbox Game Pass Ultimate! Ab diesem September spielst Du in ausgewählten Regionen über 100 Titel des Xbox Game Pass auf Deinem Smartphone oder Tablet dank Cloud Streaming. Und da Xbox Live die Spieler über ihre Konsolen hinweg verbindet, spielst Du in Project xCloud gemeinsam mit Deinen Freunden und 50 Millionen weiteren Konsolen-Spielern. Wenn also Halo Infinite erscheint, entdeckst Du das Halo-Universum nicht nur gemeinsam mit dem Master Chief, sondern auch mit Deinen Freunden - überall, wo Du willst!"Zugleich hat Phil Spencer erneut auf die anstehende Präsentation vieler Spiele der Xbox Games Studios in der kommenden Woche hingewiesen: 23. Juli ab 18 Uhr. Eine Stunde vorher soll eine Pre-Show mit Geoff Keighley (Summer Game Fest) beginnen. "Viele weitere Spiele" für die Xbox Series X sollen ebenfalls in den kommenden Wochen und Monaten gezeigt werden.Außerdem hat Spencer weitere Maßnahmen gegen Hassreden und toxisches Verhalten angekündigt: "Wir entwickeln Xbox für Euch - Gamer aus allen Gesellschaftsschichten, aus allen Teilen der Welt. Daher möchten wir die Xbox-Community so sicher, zugänglich und einladend wie möglich gestalten, so dass sie zu einem Ort wird, an dem wir alle gemeinsam Spaß haben. So machen bereits unsere Community-Standards klar, dass es bei Xbox keinen Platz für Rassismus, Diskriminierung oder Hass jeglicher Art gibt. Unser Sicherheitsteam ist rund um die Uhr weltweit erreichbar und kümmert sich um gemeldete Verstöße gegen die Community-Standards. Zusätzlich arbeiten wir kontinuierlich an der Entwicklung neuer Technologien, um Hassreden und toxisches Verhalten zu filtern. Auf diesem Weg hast Du alle Werkzeuge, die Du brauchst, um die Gaming-Community gleichermaßen sicher wie offen zu gestalten."Letztes aktuelles Video: Inside Xbox Introducing Project xCloud