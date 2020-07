Project xCloud: Phil Spencer will mit Streaming-Service "auf jeden Bildschirm"

Phil Spencer, der Leiter von Xbox, hat noch viel vor, wenn es um den Streaming-Service Project xCloud geht, der spätestens zum geplanten Start im September seinen finalen Namen erhalten soll: In seiner Vision soll man früher oder später von jedem Bildschirm aus Zugriff auf die Spiele in der Cloud erhalten und sie nutzen können."Wir wollen am Ende xCloud auf jeden Bildschirm bringen, auf den man Spiele streamen kann", so der Xbox-Chef im Gespräch mit The Verge . "Derzeit reden wir nur von mobilen Geräten. Es gibt gerade Diskussionen und wir gehen einige Dinge durch. Wir sprechen im August bis zum Start im September, welche mobilen Geräte unterstützt werden."Project xCloud wird zunächst ein Bestandteil von Xbox Game Pass Ultimate sein und folglich nur das Streamen von Spielen erlauben, die Bestandteil der Abo-Bibliothek sind. Laut Spencer will man in Zukunft aber diese Beschränkung möglicherweise aufheben und so auch Cloud Gaming für Titel anbieten, die man besitzt, aber nicht zwingend Bestandteil vom Game Pass sein müssen.Letztes aktuelles Video: Inside Xbox Introducing Project xCloud