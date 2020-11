xCloud: Wann kommt die Xbox-App für Smart-TVs?

Bisher kann man bekanntlich nur über Mobilgeräte mit Android das Streamingangebot von Microsoft über die Xbox-App in Kombination mit dem Game Pass Ultimate in Anspruch nehmen. Viele Nutzer stellen sich jedoch die Frage, ob und wann es auch eine Anwendung für Smart-TVs geben wird, mit der man die Inhalte direkt auf den heimischen Bildschirm streamen und sie "in groß" genießen darf.Im Gespräch mit The Verge gibt Phil Spencer einen Ausblick darauf, wann es soweit sein könnte: Der Head of Xbox bei Microsoft geht davon aus, dass es bereits in den kommenden zwölf Monaten eine solche App geben wird, mit der man Titel aus dem Game Pass dann auch ohne Konsole am TV spielen könnte."Ich denke, das wird man in den kommenden zwölf Monaten sehen. Ich glaube, nichts wird uns daran hindern, das zu machen", so Spencer.Welchen Eindruck die Streamingtechnologie hinterlassen hat, die bei Microsoft unter dem Namen Project xCloud entwickelt wurde, sagen wir im Test Letztes aktuelles Video: VideoTest