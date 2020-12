xCloud: Xbox Cloud Gaming ab 2021 via iOS und PC möglich

Das Xbox Cloud Gaming (vormals Project xCloud) soll ab dem Frühjahr 2021 auch über den PC und Mobilgeräte mit iOS möglich sein. Das meldet Eurogamer.net mit dem Verweis auf einen aktuellen Blogbeitrag bei Xbox Wire , in dem das Thema kurz angeschnitten wurde. Während man die Streaming-Option am Rechner in die offizielle Xbox-App implementiert wird, hat man sich für Apple-Geräte für eine Lösung via Browser entschieden bzw. entscheiden müssen. Zuvor hatte Apple die ursprünglichen Pläne von Microsoft blockiert, auch auf iOS den Zugriff zum Cloud Gaming über eine eigene App zu gewähren, wie es bei Android der Fall ist (...und gut funktioniert, wie wir in unserem Test herausgefunden haben).Zugang zur Streaming-Option erhalten bisher lediglich Abonnenten von Xbox Game Pass Ultimate. Neben PC und iOS arbeitet man bei Microsoft nach Aussagen von Xbox-Chef Phil Spencer auch schon an einer App für Smart-TVs, um auch von dort Zugriff auf das Cloud Gaming zu ermöglichen ( siehe News ).Letztes aktuelles Video: VideoTest