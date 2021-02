xCloud: Testläufe im Browser gesichtet

Microsoft will es offenbar ähnlich machen wie Google: Genau wie bei Stadia soll der Zugriff auf Spiele in der Cloud auch über den Browser via xCloud-Plugin möglich gemacht werden. Das Magazin The Verge berichtet von ersten Testläufen und gibt sogar einen kurzen Einblick in Form eines Videos, in dem Microsoft-Mitarbeiter eine solche Version testen.Dieser alternative Weg zielt vermutlich auch darauf ab, die Restriktionen von Apple zu umgehen, mit denen die Nutzung einer xCloud-App auf iOS-Geräten untersagt wurde. Würde der Zugriff dagegen über den Browser erfolgen, könnte Microsoft offenbar ein Schlupfloch ausnutzen, seine Cloud-Inhalte auf Apple-Geräten anzubieten, ohne - wie gefordert - jedes einzelne Spiel zur Prüfung einzureichen.Allerdings erscheint auch die Einbettung in gängige PC-Browser wahrscheinlich. Während Stadia am Desktop nur in Kombination mit Googles Chrome-Browser funktioniert, dürfte Microsoft vor allem das hauseigene Pendant Edge favorisieren, könnte den Zugang zur Xcloud aber auch über Browser anderer Hersteller gestatten. The Verge schreibt außerdem, dass man demnächst auch über die offizielle Xbox-App für Windows 10 Zugriff auf die Cloud erhalten kann, wenn man die Spiele lieber streamen möchte anstatt sie herunterzuladen.Letztes aktuelles Video: VideoTest