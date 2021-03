xCloud: Microsoft experimentiert offenbar mit 1080p-Streams

Bei Microsoft bereitet man offenbar nicht nur den Zugriff auf den eigenen Cloud-Service Xbox Cloud Gaming über den Browser vor (siehe News), sondern experimentiert bereits damit, die Auflösung bei der Bildausgabe zu erhöhen. So behauptet Windows Central , von einer "vertrauenswürdigen Quelle" Material und Infos erhalten zu haben, die nahelegen sollen, dass der Xcloud-Stream von Hellblade: Senua's Sacrifice bei einem Testlauf in einer Auflösung von 1080p ausgegeben wurde. Möglich wird dies, weil man bei Microsoft angeblich damit beginnt, den Streaming-Servern im Laufe des Jahres ein Upgrade von der Xbox-One- auf die Xbox-One-X-Architektur zu spendieren.Offiziell unterstützt der Cloud-Gaming-Service von Microsoft derzeit nur eine Ausgabe in 720p und hinkt damit Wettbewerbern technisch hinterher: Sowohl Google Stadia als auch Geforce Now bieten ihre Streams bereits in 1080p an.Letztes aktuelles Video: VideoTest