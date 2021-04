xCloud: Microsofts Cloud-Gaming erhält Abwärtskompatibilität

Microsoft hat der aktuellen Android-Beta seines Cloud-Gaming-Diensts eine Abwärtskompatibilität für ausgewählte Xbox- und Xbox-360-Spiele spendiert : "Schon seit der ersten Cloud Gaming-Testphase wünscht sich die Community die Spiele früherer Generation auf mobilen Geräten - das ist ab sofort möglich: Abwärtskompatibilität wird Teil von Cloud Gaming (Beta). Nutzer*innen des Xbox Game Pass Ultimate tauchen jetzt auf eine völlig neue Art in eine Kollektion echter Spiele-Klassiker ein - mit einem Fingertippen auf dem Android-Device ihrer Wahl. So kommt echtes Retro-Feeling auf und das Smartphone wird zur Handheld-Konsole. 16 originale Xbox- und Xbox 360-Spiele sind ab sofort auf Android-Smartphones und -Tablets verfügbar - weitere Spiele folgen.Du tauchst ein in die Nostalgie originaler Xbox-Titel wie Elder Scrolls III: Morrowind oder setzt Deine Reise mit Xbox 360-Hits wie Banjo-Kazooie, Fable II and Fallout: New Vegas fort. Zusätzlich ist Touch Control für einige ausgewählte Titel wie Jetpac Refuelled, Viva Piñata, und Viva Piñata TIP verfügbar. Dank der Konnektivität des Xbox-Ökosystems spielst Du Dein Spiel unabhängig von Deiner Hardware genau dort weiter, wo Du das letzte Mal aufgehört hast - mit Hilfe der Online-Funktion gemeinsam mit Spieler*innen auf der ganzen Welt."Hier eine Übersicht aller 16 abwärtskompatiblen Cloud-Gaming-Titel:Letztes aktuelles Video: VideoTest