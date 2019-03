Observation: PC-Version vorerst nur im Epic Store, Rabatt für Vorbesteller - 4Players.de

Die PC-Version des Sci-Fi-Thrillers Observation wird nicht länger bei Steam, sondern im Epic Store veröffentlicht. Das geht aus der jüngsten Pressemitteilung von Devolver Digital hervor. Vorbesteller erhalten bis zum Launch am 21. Mai sowohl im PSN als auch im Epic Store einen Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Preis von 24,99 Euro, wobei man auf der Konsole offenbar auch ein Abonnent von PlayStation Plus sein muss, um sich das Angebot zu sichern.Bis gestern zur Bekanntgabe des Releasedatums auf der PS4 bei Sonys News-Sendung State of Play wurde Observation übrigens noch bei Steam gelistet, wie RockPaperShotgun berichtet. Danach ist es dagegen aus dem Shop verschwunden. Doch eine Rückkehr scheint nicht ausgeschlossen: Der Publisher soll nach Angaben des Magazins bestätigt haben, dass die Exklusivität von Observation im Epic Store nach einem Jahr endet.Beschreibung des Herstellers:"In Observation versucht ihr das Schicksal von Dr. Emma Fischer und ihrer Crew aus Sicht der künstlichen Intelligenz S.A.M in Erfahrung zu bringen. Spieler übernehmen die Rolle von S.A.M. und steuern die Kontrollsysteme, Kameras und Werkzeuge der Station um zusammen mit Emma zu ergründen, was mit der Station, der verschwundenen Crew, und S.A.M. selbst geschieht. Ihr seid nicht auf der Station, Ihr seid die Station."Letztes aktuelles Video: Story Trailer