Observation: Sci-Fi-Thriller aus KI-Sicht für PC und PS4 erhältlich; Fork Parker freut sich - 4Players.de

No Code (Entwickler) und Devolver Digital (Publisher) haben heute Observation für PC ( Epic Games Store für 20,99 Euro) und PlayStation 4 (für 24,99 Euro) veröffentlicht. Im Spiel dreht sich alles um das Thema "Künstliche Intelligenz". Observation wird als "groß angelegte Fortsetzung" von Stories Untold beschrieben."In Observation versucht ihr das Schicksal von Dr. Emma Fischer und ihrer Crew, aus Sicht der künstlichen Intelligenz S.A.M, in Erfahrung zu bringen. Spieler übernehmen die Rolle von S.A.M. und steuern die Kontrollsysteme, Kameras und Werkzeuge der Station um zusammen mit Emma zu ergründen, was mit der Station, der verschwundenen Crew, und S.A.M. selbst geschieht.""Computer werden uns am Ende ja doch alle töten, also applaudiere ich dem Entwickler No Code, der die schwierigen Probleme angeht und zudem versucht, etwas Geld mit dieser Angst zu verdienen", so Devolver Digital CFO Fork Parker.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer