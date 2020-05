Observation: Sci-Fi-Thriller jetzt auch bei Steam erhältlich

Stand die PC-Version des interessanten Sci-Fi-Thrillers Observation bislang nur im Epic Games Store und dem Humble Store zur Verfügung, bieten No Code und Devolver Digital das Spiel ab sofort auch bei Steam an. Als Startangebot gewährt man bis zum 21.Mai einen Rabatt von 50 Prozent auf den regulären Verkaufspreis von 20,99 Euro.In unserem Test kam der Ausflug auf eine havarierte Raumstation gut an und bekam eine Wertung von 78 Prozent. "Computer werden uns am Ende ja doch alle töten, also applaudiere ich dem Entwickler No Code, der die schwierigen Probleme angeht und zudem versucht, etwas Geld mit dieser Angst zu verdienen", so Devolver Digital CFO Fork Parker.Letztes aktuelles Video: Steam Trailer