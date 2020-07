Creaks: Handgezeichneter 2D-Plattformer der Machinarium-Entwickler erscheint bald für PS4

Entwickler Amanita Design ( Machinarium Botanicula ) hat im deutschen PlayStation-Blog verraten, dass der seit Längerem in Entwicklung befindliche 2D-Plattformer Creaks im Sommer 2020 bzw. "in ein paar Wochen auf euren Konsolen" erscheinen soll. Ob damit auch andere Fassungen als die für PS4 gemeint sind, ist nicht klar.Bei der Steam-Fassung wird als Release-Zeitraum 2020 angegeben:"Lerne neue Nachbarn kennenDer Boden bebt, die Glühbirnen platzen - etwas Ungewöhnliches geht hinter den Wänden deines Zimmers. Nur mit Verstand und Mut bewaffnet, wagst du dich in eine Welt voller Vogelmenschen und anscheinend gefährlichen Möbelmonstern.Die Entwickler der Indie-Klassiker Machinarium und Samorost präsentieren Creaks, ein neues Puzzle-Abenteuer, das die Sinne mit handgezeichneter Grafik, präzisen Animationen, schaurigen Geräuschen und einem vielseitigen Soundtrack von Hidden Orchestra verzaubert. Löse Dutzende sorgfältig entworfene Rätsel in deinem eigenen Tempo, suche im Herrenhaus nach versteckten Gemälden und lüfte das große Geheimnis.Creaks lässt sich am besten mit einem Controller und guten Kopfhörern spielen."