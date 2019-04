HyperParasite: Twinstick-Shooter ist in den Early Access gestartet - 4Players.de

Aktualisierung vom 5. April 2019, 09:11 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 21. März 2019, 08:04 Uhr:

Inzwischen ist HyperParasite in den Early Access auf Steam gestartet, wo die Vorabversion der Roguelike-Action von Troglobytes Games und Hound Picked Games aktuell 7,39 Euro kostet.Der für PC, Xbox One und Nintendo Switch in Entwicklung befindliche Twinstick-Shooter HyperParasite von Troglobytes Games und Hound Picked Games wird am 3. April 2019 in den Early Access auf Steam starten. Eine Fertigstellung der Roguelike-Action mit 80er-Jahre-Flair ist für das dritte bzw. vierte Quartal 2019 geplant. Hier ein aktueller Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Early Access Launch Trailer