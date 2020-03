HyperParasite: Parasitärer Twinstick-Shooter eröffnet das Feuer Anfang April auf PC, PS4, Xbox One und Switch

Troglobytes Games, Hound Picked Games, QubicGames und eastasiasoft werden den Top-Down-Shooter HyperParasite am 3. April 2020 für PC, PlayStation 4, Xbox One sowie Nintendo Switch veröffentlichen und den Early Access damit nach genau einem Jahr beenden. DIe bisherigen Nutzerreviews auf Steam sind "positiv" (aktuell sind 97 Prozent von 49 Reviews positiv). Der reguläre Preis soll weiterhin bei 14,99 Euro liegen, wobei bis zum 18. April auf allen Plafformen ein Rabatt von 33 Prozent gewährt werden soll. Wer bereits ein anderes Spiel von Switch-Publisher QubicGames besitzt, soll im eShop sogar 50 Prozent Preisnachlass erhalten.In der Spielbeschreibung heißt es: "Wir sind wieder in den 80ern und ein Alien-Bösewicht wandert durch die Straßen einer kranken Dystopie. Du bist das Monster, das jeder fürchtet. Deine Tentakel hinterlassen eine blutige Spur auf dem schmutzigen Beton, während du einen Körper nach dem anderen schnappst.Du bist der 'HyperParasite', der bereit ist, die Menschheit zu zerstören weil...es verdammt lustig ist. Infiziere die verrücktesten Ecken des coolsten Jahrzehnts in der Menschheitsgeschichte! Kämpf dich bis an die Spitze der Pop-Kultur-Nahrungskette, um den großen roten Knopf zu drücken und den endgültigen Atompilz freizusetzen.Sei der Böseste und erkunde die gefährlichen prozedural-generierten Straßen einer hoffnungslosen Vergangenheit in diesem mitleidlosem Twin-Stick-Shooter/Beat'em up."Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer