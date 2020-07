Star Citizen: Squadron 42: Ärger in der Community über schlechte Kommunikation und Intransparenz bei der Entwicklung

Mitte März 2020 versprachen die Entwickler von Star Citizen: Squadron 42 mehr Formate, Informationen und "Video-Check-ins" über die Produktion der Einzelspieler-Story à la Wing Commander zu veröffentlichen - zusätzlich zu dem SQ42 Monthly Report. Seitdem passierte nichts, was zunächst von der Star-Citizen-Community hingenommen wurde. In der Zwischenzeit regten sich Proteste auf Reddit über die missglückte Kommunikationsstrategie von Cloud Imperium Games und heute folgte dann eine Stellungnahme von Cloud Imperium Games, die nicht so recht überzeugen wollte, was die Kommentare im offiziellen Forum nahelegen.



Mitte März 2020 versprachen die Entwickler von Star Citizen: Squadron 42 mehr Formate, Informationen und "Video-Check-ins" über die Produktion der Einzelspieler-Story à la Wing Commander zu veröffentlichen - zusätzlich zu dem "SQ42 Monthly Report". Seitdem passierte nichts, was zunächst von der Star-Citizen-Community hingenommen wurde. In der Zwischenzeit regten sich Proteste auf Reddit über die missglückte Kommunikationsstrategie von Cloud Imperium Games und heute folgte dann eine Stellungnahme, die nicht so recht überzeugen wollte, was die Kommentare im offiziellen Forum nahelegen.In dem langen und wenig aussagekräftigen Forum-Beitrag erklärte "Zyloh" von Cloud Imperium Games, dass sie eine Balance finden müssten, um Neuigkeiten über Squadron 42 zu verbreiten, aber die Auswirkungen auf das Entwicklungsteam so gering wie möglich zu halten, damit das Spiel fertig gestellt werden kann. Er erklärte weiter, dass die Video-Reihe "The Briefing Room" mit geringerem Produktionsaufwand geplant war. Die erste Folge sollte z.B. das Unterbrechen von Gesprächen und das Level-Design von Squadron 42 thematisieren. Diese komplett gedrehte Episode blieb aber hinter den Erwartungen zurück - u.a. aufgrund von Audio-Problemen, wenigen Visualisierungen und qualitativ mäßigem Videomaterial. Daraufhin wurde die Episode gestrichen und sollte neu produziert werden. Dann sollten die Entwickler nicht weiter gestört werden, bevor einige Schlüsselpersonen für eine Woche krank waren. "Zyloh" ist sich sicher, dass sie diese Verzögerungen stets kommuniziert hätten, ohne aber Gründe zu nennen."Das SQ42-Video kommt noch (wahrscheinlich in den nächsten Wochen), zusammen mit einer Reihe anderer Aktualisierungen, einschließlich einer Überarbeitung unserer öffentlichen Roadmap", heißt es weiter. Die im März angedeutete Überarbeitung der Roadmap scheint allerdings noch in weiter Ferne zu sein, denn in "naher Zukunft" sollen erstmal ein grobes Mock-up der vorgeschlagenen Roadmap präsentiert werden - quasi eine Roadmap für eine Roadmap. Die Roadmap wird sowohl Star Citizen als auch Squadron 42 umfassen und die Features sowie die Projekte der Teams besser visualisieren. Danach soll eine "In-Arbeit-Version" eines der Kernteams getestet werden, bevor die finale Version der Roadmap veröffentlicht wird. Damit endete die Stellungnahme.Anstatt die Gemüter zu besänftigen, hat der Beitrag von Zyloh dazu geführt, dass sich noch weitere Forum-Mitglieder über die verbesserungswürdige Interaktion mit der Community, die Kommunikation, schlechte Managemententscheidungen von Cloud Imperium Games und das ständige Brechen der Erwartungen der Geldgeber beschweren.Die Beta von Star Citizen: Squadron 42 sollte eigentlich im dritten Quartal 2020 starten.